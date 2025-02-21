Опасны ли реагенты на дорогах и чем можно заменить эти материалы

Чем опасны реагенты
Как сообщает «Сберегаем вместе» со ссылкой на Сергея Сысоева, руководителя отдела экологической экспертизы EcoStandard group, снег с химическими реагентами приводит к засолению почвы. В итоге на клумбах, газонах и в скверах перестают расти трава и кустарники, которые образуют естественный зеленый барьер. Кроме того, погибает почвенная фауна: земляные черви и насекомые.
Также реагенты приводят к загрязнению водоемов. Так, с тающим снегом реагенты попадают в пруды, озера и реки. В загрязненной воде погибают растения и животные.
Кроме того, появляются ожоги на лапах четвероногих. Реагенты раздражают кожу и даже вызывают ожоги у животных. Сквозь поврежденную кожу химикаты могут попасть в кровь. За домашними животными еще могут присмотреть хозяева, а вот бездомные собаки и кошки серьезно страдают.
Помимо этого, химикаты портят обувь и вызывают коррозию металла, что мешает водителям.
Какие бывают реагенты
Реагенты, которые применяют для борьбы с гололедом, делятся на жидкие и твердые. Они бывают нескольких типов: химические, фрикционные и комбинированные.
Первые из них относят к третьему-четвертому классу опасности, то есть веществам умеренно опасным или малоопасным, но именно они приносят вред окружающей среде, здоровью и вещам.
Химические реагенты состоят из хлоридов, формиатов и ацетатов. Кислотные соединения способны привести к ожогам кожи, глаз и дыхательных путей. Хлорид натрия (поваренная соль) уменьшает разнообразие бактерий и грибов, может привести к отравлению у собак.
Из всех хлоридов в составе реагентов меньше всего природе вредит хлорид кальция. Хлорид калия тоже безопасен для почвы. Его добавляют в небольшом количестве в реагенты для улучшения их экологических характеристик, рассказала Юлия Антонова, исполнительный директор Национальной ассоциации зимнего содержания дорог.
Фрикционные (абразивные) реагенты состоят из щебня, песка, гранитной крошки и других материалов. Крошки создают трение с поверхностью, и становится не скользко. В комбинированные реагенты, помимо химических веществ, добавляют абразивные материалы.
В нашей стране коммунальщики обрабатывают дворы, тротуары и тропинки комбинированными средствами. Однако от химии в составе реагентов избавиться совсем пока не получается. Их используют для безопасности водителей, так как песок и щебень не справляются с этой задачей.
Как рассказала Юлия Антонова, на дорогах с интенсивным движением расплавить лед или размягчить снежный накат до черного асфальта с различимой разметкой могут только химические реагенты.
«Современные ПГМ (противогололедные материалы) обязательно проходят экологическую экспертизу, она подтверждает их безопасность для окружающей среды», — отметила эксперт.
Какие безопасные альтернативы существуют
Самый распространенный метод избавиться от гололеда — это песок. В Калининграде работники зоопарка используют кофейный жмых. Этот способ применяют и некоторые владельцы кофеен в Петербурге. В Хельсинки, помимо кофейного жмыха, используют гранитную крошку.
По словам Сергея Сысоева, безопасные аналоги не так эффективны, как соляные и химические смеси. Альтернативные материалы дают лишь временный эффект, снижая «скользкость» поверхности, но не плавят лед.
К экологически безопасным средствам для борьбы с гололедом относится также свекольный сок. Соединяясь с кристаллами льда, он снижает температуру замерзания. Такой необычный способ безопасен, но и у него есть минусы. Так, снег с соком липнет к обуви, и все это попадает в дом. На обуви и машинах образуются красные пятна. Кроме того, в растворе содержится сахар, который привлекает бактерии.
Как защитить себя и питомца от реагентов
Заходя в дом, нужно снимать обувь в прихожей. Также надо протирать все поверхности в доме — так частички пыли и химикатов не попадут в легкие.
Для защиты питомца от ожогов надевайте на его лапы обувь. Перед прогулкой надо обрабатывать кожу животного защитным спреем-воском, после — мыть лапы специальным шампунем.
Если у вас частный дом, не посыпайте участок химикатами. Если собака вылизывает лапы и ей больно при ходьбе, обратитесь к ветеринару.
Как обрабатывать дороги без вреда для природы
По словам экспертов, реагенты предназначены исключительно для работы на дорожном покрытии и не должны попадать в почву. Юлия Антонова отметила, что переваливать снег с реагентами на газоны нельзя. Талый снег нужно собирать и вовремя вывозить на специальные снегоплавильные комплексы или полигоны. «Если соблюдать технологию уборки, окружающая среда будет в безопасности», — подчеркнула эксперт.
Коммунальщикам нужно следить за тем, сколько времени реагенты лежат на дорогах. Весной также нужно проверять почву на засоленность.
Важно проверять и состояние почвы — засоленность не должна превышать 7 мг/100 г почвы (0,007%).
«В случае превышения допустимых значений в апреле-мае почву нужно промывать водой, расходуя от 100 до 160 л на кв. м в зависимости от почвенного состава, не допуская размыва», — сказал Сергей Сысоев.
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