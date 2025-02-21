Опасны ли реагенты на дорогах и чем можно заменить эти материалы

К экологически безопасным средствам для борьбы с гололедом относится также свекольный сок. Соединяясь с кристаллами льда, он снижает температуру замерзания. Такой необычный способ безопасен, но и у него есть минусы. Так, снег с соком липнет к обуви, и все это попадает в дом. На обуви и машинах образуются красные пятна. Кроме того, в растворе содержится сахар, который привлекает бактерии.