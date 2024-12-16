Опасное тепло. Эксперт Гинзбург озвучил плюсы изменения климата

Опросы показывают, что 40% людей в нашей стране не верят в глобальное потепление. Для человека изменение температуры на 1 градус — незначительное событие. Между тем, эксперты считают климатические изменения в 2 градуса началом необратимых изменений в большинстве экосистем. Могут ли эти изменения быть во благо?
Разбираемся с экспертами
«При смещении температуры всего на 1 градус растет “нервозность” климата, — рассказал aif.ru на форуме “Со.знание” главный научный сотрудник Института атмосферы им. Обухова Александр Гинзбург — Этот термин ввел в научный обиход академик А. М. Обухов — так он обозначал ситуацию, когда климатическая система выходит из равновесия и даже небольшой температурный сдвиг приводит к увеличению числа экстремальных погодных явлений. Примерами этого могут служить экстремальная жара 2002 и 2010 годов в России и 2013 года в Европе. В тропических широтах потепление приводит к появлению ураганов, сила и повторяемость которых начинает расти. На европейской территории и в умеренных широтах появляются блокирующие антициклоны, которые препятствуют появлению облачности и дождей и тем самым прибавляют 5−10 дней аномально жаркой погоды. Это, к сожалению, приводит к увеличению смертности городского населения, которое живет в “островах тепла” (в городах температура на несколько градусов выше). Меняется и характер осадков — малых дождей становится меньше, вместо них возникают экстремальные залповые ливни, из-за которых, например, в 2021 году погибли сотни жителей Западной Европы».
Избежать таких природных явлений невозможно. Задача метеорологов — научится предсказывать погодные аномалии, а населения — адаптироваться к климатическим переменам и правильно реагировать на предупреждения о них.
Считаем выгоду
О глобальном потеплении принято говорить в негативном ключе. Могут ли изменения климата быть во благо?
Эксперты Института народнохозяйственного прогнозирования РАН подсчитали, что повышение среднегодовой температуры на 1 градус ведет к увеличению ВВП на 1,2 трлн руб. Например, благодаря глобальному потеплению в нашей стране в средних широтах увеличится вегетационный период. Благодаря этому вырастет урожайность зерна и Россия сможет заработать миллиарды долларов на его экспорте.
Из-за таяния льдов в Арктике может стать более доступным для судоходства Северный морской путь. Это сократит время и расстояние перевозки грузов, что открывает новые торговые возможности для России.
Также потепление может сделать более привлекательными для туризма северные территории, что будет способствовать их развитию.
При этом большинство экспертом считает, что потенциальные плюсы глобального потепления вряд ли смогут компенсировать связанные с ним негативные последствия — такие как увеличение числа лесных пожаров, деградация почвы и опустынивание южных территорий. По оценке Росгидромета, ежегодный ущерб от таких климатических явлений составляет 250 миллиардов долларов.
Не потепление, а норма?
Изменение климата — не новое явление для нашей планеты. Например, в IV веке нашей эры на Земле наступил климатический кризис раннего средневековья, когда среднегодовая температура опустилась на 2 градуса. Это похолодание стало причиной Великого переселения народов и оказало значительное влияние на мировую историю. Холодный период продолжался до VII века, после чего с X по XIII век наблюдался средневековый оптимум, когда температура на планете поднялась более чем на 1 градус. Однако в XIV веке снова началось похолодание, и с XIV по XIX век мир переживал Малый ледниковый период. Ряд экспертов считает, что современное потепление может быть очередным этапом в долгой истории климатических изменений, которые успешно пережило человечество.