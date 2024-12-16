Опасное тепло. Эксперт Гинзбург озвучил плюсы изменения климата

«При смещении температуры всего на 1 градус растет “нервозность” климата, — рассказал aif.ru на форуме “Со.знание” главный научный сотрудник Института атмосферы им. Обухова Александр Гинзбург — Этот термин ввел в научный обиход академик А. М. Обухов — так он обозначал ситуацию, когда климатическая система выходит из равновесия и даже небольшой температурный сдвиг приводит к увеличению числа экстремальных погодных явлений. Примерами этого могут служить экстремальная жара 2002 и 2010 годов в России и 2013 года в Европе. В тропических широтах потепление приводит к появлению ураганов, сила и повторяемость которых начинает расти. На европейской территории и в умеренных широтах появляются блокирующие антициклоны, которые препятствуют появлению облачности и дождей и тем самым прибавляют 5−10 дней аномально жаркой погоды. Это, к сожалению, приводит к увеличению смертности городского населения, которое живет в “островах тепла” (в городах температура на несколько градусов выше). Меняется и характер осадков — малых дождей становится меньше, вместо них возникают экстремальные залповые ливни, из-за которых, например, в 2021 году погибли сотни жителей Западной Европы».