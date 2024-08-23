Опасно ли лететь на самолете в грозу

В лаборатории определяют, как себя поведет композиционный материал при ударе. Кроме того, проводят испытания на избирательность, которые показывают в какую часть самолета молния может ударить, и опыты на воздействие статического электричества — когда самолет летит, он электризуется в полете, что особо опасно, например, для остекления кабин пилота.