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Опасно ли лететь на самолете в грозу

Cовременные самолеты имеют высокую степень защиты от опасных атмосферных явлений, включая грозу, рассказал Александр Темников, д.т.н., заведующий кафедрой техники и электрофизики высоких напряжений НИУ «МЭИ».

Источник: GoodFon

Согласно Федеральным авиационным правилам при подходе воздушного судна к зоне грозовой деятельности командир воздушного судна обязан оценить возможность продолжения полета и принять решение на обход зоны грозовой деятельности.

Как подчеркивает эксперт, воздушным судам запрещается преднамеренно входить в кучево-дождевую (грозовую), мощно-кучевую облачность и сильные ливневые осадки.

При невозможности обойти грозовую и мощно-кучевую облачность летный экипаж воздушного судна должен следовать на запасной аэродром.

В случае непреднамеренного попадания воздушного судна в такие зоны командир воздушного судна обязан принять меры к немедленному выходу из них.

«Пилоты проходят специальную подготовку по управлению самолетом в условиях плохой погоды, включая грозовые условия. Они знают, как действовать в этих ситуациях, и способны принимать правильные решения», — объясняет эксперт.

По его словам, проектирование самолетов проходит через жесткие испытания, чтобы максимально обеспечить безопасность их полета в грозовых условиях, при которых возможно прямое и косвенное воздействие атмосферного электричества и молнии на самолет и его оборудование.

Такие исследования проводятся в испытательной лаборатории «Молниезащиты летательных аппаратов» НИУ «МЭИ», начиная с 60-х годов прошлого века. Сейчас здесь проверяют все новые отечественные летательные аппараты на молниестойкость — определяют, как элементы конструкции летательного аппарата выдерживают протекания тока молнии амплитудой до нескольких сотен килоампер и зарядом до двухсот кулон.

Среди них выделяются исследования воздействия молнии на композиционные материалы, которые сейчас широко используются для изготовления многих элементов конструкции и узлов современных летательных аппаратов.

В лаборатории определяют, как себя поведет композиционный материал при ударе. Кроме того, проводят испытания на избирательность, которые показывают в какую часть самолета молния может ударить, и опыты на воздействие статического электричества — когда самолет летит, он электризуется в полете, что особо опасно, например, для остекления кабин пилота.

«В результате самолеты оснащаются системами молниезащиты, которые помогают минимизировать риск повреждения от молний», — рассказал Александр Темников.