Опасно ли лететь на самолете в грозу

Согласно Федеральным авиационным правилам при подходе воздушного судна к зоне грозовой деятельности командир воздушного судна обязан оценить возможность продолжения полета и принять решение на обход зоны грозовой деятельности.
Как подчеркивает эксперт, воздушным судам запрещается преднамеренно входить в кучево-дождевую (грозовую), мощно-кучевую облачность и сильные ливневые осадки.
При невозможности обойти грозовую и мощно-кучевую облачность летный экипаж воздушного судна должен следовать на запасной аэродром.
В случае непреднамеренного попадания воздушного судна в такие зоны командир воздушного судна обязан принять меры к немедленному выходу из них.
«Пилоты проходят специальную подготовку по управлению самолетом в условиях плохой погоды, включая грозовые условия. Они знают, как действовать в этих ситуациях, и способны принимать правильные решения», — объясняет эксперт.
По его словам, проектирование самолетов проходит через жесткие испытания, чтобы максимально обеспечить безопасность их полета в грозовых условиях, при которых возможно прямое и косвенное воздействие атмосферного электричества и молнии на самолет и его оборудование.
Такие исследования проводятся в испытательной лаборатории «Молниезащиты летательных аппаратов» НИУ «МЭИ», начиная с 60-х годов прошлого века. Сейчас здесь проверяют все новые отечественные летательные аппараты на молниестойкость — определяют, как элементы конструкции летательного аппарата выдерживают протекания тока молнии амплитудой до нескольких сотен килоампер и зарядом до двухсот кулон.
Среди них выделяются исследования воздействия молнии на композиционные материалы, которые сейчас широко используются для изготовления многих элементов конструкции и узлов современных летательных аппаратов.
В лаборатории определяют, как себя поведет композиционный материал при ударе. Кроме того, проводят испытания на избирательность, которые показывают в какую часть самолета молния может ударить, и опыты на воздействие статического электричества — когда самолет летит, он электризуется в полете, что особо опасно, например, для остекления кабин пилота.
«В результате самолеты оснащаются системами молниезащиты, которые помогают минимизировать риск повреждения от молний», — рассказал Александр Темников.