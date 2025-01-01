«Опасно красивые». Захарова об отношении иностранных мужчин к россиянкам

«Но смысл в том, что я видела огромное количество людей, которые мне лично говорили — а я сейчас говорю про мужчин, — которые говорили “Нет, мы понимаем, это опасно”. Я говорю: “Почему?” — продолжила Захарова. — А они говорят: “Российские женщины. Мы себя не сможем держать в руках! Это невозможно! Мы понимаем, что это совершенно другое восприятие, другой масштаб красоты”.