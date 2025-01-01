«Опасно красивые». Захарова об отношении иностранных мужчин к россиянкам

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Иностранные мужчины отмечают красоту россиянок и порой опасаются, что «не смогут держать себя в руках» при виде их. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в эфире радиостанции Sputnik.
По ее словам, много знакомых ей иностранцев или живущих за рубежом соотечественников высказывают, приезжая в Москву, примерно одинаковые мысли и опасения: «Либо они должны переехать и продолжать здесь работать, либо они возвращаются, потому что это была временная возможность работать там или быть либо потому что они моментально влюбляются в Россию».
«Но смысл в том, что я видела огромное количество людей, которые мне лично говорили — а я сейчас говорю про мужчин, — которые говорили “Нет, мы понимаем, это опасно”. Я говорю: “Почему?” — продолжила Захарова. — А они говорят: “Российские женщины. Мы себя не сможем держать в руках! Это невозможно! Мы понимаем, что это совершенно другое восприятие, другой масштаб красоты”.
Дипломат подчеркнула, что это правда, однако «никто никогда этим не кичился, а самое главное — не использовал это для того, чтобы кого-то унизить». «Но это действительно правда. Я вижу реакцию людей иностранцев, которые изучают Москву, они не знают, куда смотреть, у них глаза разбегаются», — добавила она.