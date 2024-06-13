«Опасно для жизни»: в Дании запретили продавать острый рамэн

Датские чиновники изъяли из местных магазинов рамэн быстрого приготовления «Buldak 3X Spicy», произведенный южнокорейским брендом Samyang. Они также призвали людей, купивших острую лапшу, немедленно выбросить ее в мусорное ведро или вернуть в магазин из-за потенциальной опасности для здоровья.
Эксперты считают, что в данном продукте быстрого приготовления содержится больше специй и капсаицина, чем в чипсах, от которых ранее умер подросток из Массачусетса, участвовавший в популярном соревновании «One Chip Challenge» по поеданию острых чипсов фирмы «Paqui».
Представители датских властей отметили в заявлении, что не только дети, но и взрослые при употреблении рамэна могут отравиться капсаицином — добавкой со жгучим вкусом. При появлении симптомов вроде жжения и дискомфорта, тошноты, рвоты и высокого кровяного давления необходимо немедленно обратиться в отделение неотложной помощи.
Теперь поговорим о полезном питании: эксперты считают, что средиземноморская диета снижает риск смерти у женщин на 23%.
Кристина Корчанова