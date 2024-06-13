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«Опасно для жизни»: в Дании запретили продавать острый рамэн

По мнению экспертов, острая лапша быстрого приготовления опасна для здоровья из-за большого содержания популярной добавки со жгучим вкусом — капсаицина.

Источник: Freepik.com

Датские чиновники изъяли из местных магазинов рамэн быстрого приготовления «Buldak 3X Spicy», произведенный южнокорейским брендом Samyang. Они также призвали людей, купивших острую лапшу, немедленно выбросить ее в мусорное ведро или вернуть в магазин из-за потенциальной опасности для здоровья.

Эксперты считают, что в данном продукте быстрого приготовления содержится больше специй и капсаицина, чем в чипсах, от которых ранее умер подросток из Массачусетса, участвовавший в популярном соревновании «One Chip Challenge» по поеданию острых чипсов фирмы «Paqui».

Представители датских властей отметили в заявлении, что не только дети, но и взрослые при употреблении рамэна могут отравиться капсаицином — добавкой со жгучим вкусом. При появлении симптомов вроде жжения и дискомфорта, тошноты, рвоты и высокого кровяного давления необходимо немедленно обратиться в отделение неотложной помощи.

Теперь поговорим о полезном питании: эксперты считают, что средиземноморская диета снижает риск смерти у женщин на 23%.

Кристина Корчанова