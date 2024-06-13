«Опасно для жизни»: в Дании запретили продавать острый рамэн

Представители датских властей отметили в заявлении, что не только дети, но и взрослые при употреблении рамэна могут отравиться капсаицином — добавкой со жгучим вкусом. При появлении симптомов вроде жжения и дискомфорта, тошноты, рвоты и высокого кровяного давления необходимо немедленно обратиться в отделение неотложной помощи.