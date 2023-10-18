Опасная терапия. Иммунолог назвала вред народных средств при гриппе

Народная медицина может составить конкуренцию официальной медицине. Ведь всегда проще взять то, что есть под рукой — мед, чеснок, орехи и фрукты — и начать «лечиться». Но нередко такой подход может серьезно навредить и добавить к основной болезни еще ряд негативных проявлений.

Например, такое может быть при гриппе. Можно ли лечить грипп народными средствами, aif.ru рассказала врач аллерголог-иммунолог высшей категории, заведующая отделением аллергологии и иммунологии НКЦ № 2, младший научный сотрудник ФГБНУ РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского (ЦКБ РАН) Евгения Паршина.

Экспериментировать в случае с гриппом крайне опасно и не рекомендуется. Если есть подозрение на такую серьезную инфекцию, обязательно надо проконсультироваться с врачом и лечение проходить под его контролем. Чем же могут быть опасны народные средства при гриппе?

Использование трав

Если вы или ваш ребенок, которого вы хотите полечить с помощью трав, аллергики, то такая терапия может серьезно отозваться. Особенно если реакция у вас на пыльцу растений. Все методы использования трав в виде отваров, полосканий и прочих, а также употребление как местно, так и внутрь меда, чеснока, малины и лука могут стать причиной острого приступа аллергии. В этом случае велик риск развития анафилактического шока, когда человеку помощь должна быть оказана буквально за минуты. Поэтому при наличии аллергии ни в коем случае нельзя экспериментировать с траволечением.

Если таких рисков нет, можно попробовать полоскания горла травами, но опять же только после консультации с врачом и без отказа от основной официальной медицины. Есть мнение, что ромашка и многие другие травы, например, чабрец, зверобой, отличаются антисептическими свойствами и снимают воспаление. Тут важно понимать, что при термообработке такие растения легко теряют свои лечебные свойства, а в настоях остаются лишь их вкусы. Приятно смягчить горло может только теплый, не горячий настой. Если правильно заварить траву, можно немного снизить отек в горле и поспособствовать восстановлению тканей.

Ингаляции из трав и картошки

Ингаляции на основе отваров овощей или масляных действуют сходим образом с полосканиями травами — теплый пар помогает увлажнить слизистую и оздоровить ее. Ведь при простуде именно слизистая страдает одной из первых и оказывается пересушенной, давая эффект саднения, першения и пустыни во рту.

Но важно помнить и о противопоказаниях. Не стоит использовать домашние ингаляции тем, у кого в анамнезе есть бронхиальная астма, круп, обструктивный бронхит, коклюш и другие проблемы. Нельзя также делать ингаляции при температуре.

Варенье с чаем

Очень частое занятие при ОРВИ и гриппе — пить горячий чай с вареньем. Как правило, предпочтение отдается малине как природному «антибиотику» из-за высокого содержания в ней витамина С. Также дополнить напиток могут медом.

Стоит отметить, что большее количество полезных веществ сохраняется в свежей и замороженной ягоде. В варенье, даже пятиминутке, концентрация витаминов резко снижена из-за термообработки. Калорийность же на первый взгляд полезного продукта резко повышается из-за добавленного сахара.

Надо понимать еще и то, что высокое содержание витамина С в продуктах становится причиной раздражения слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта и способно усугубить течение гастрита, дуоденита, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.

Лечение насморка чесноком и луком

Еще одно любимое занятие многих — борьба с насморком с помощью чеснока и лука. Их для этого очищают и заталкивают прямо в нос. Очень популярная и доступная практика, но не действенная и даже вредная. Не знаю ни одного человека, которому бы от нее стало легче. И это не говоря об излечении в принципе.

Принцип такого использования продуктов питания строится на том, что они богаты фитонцидами, убивающими микробы, вирусы и грибы. Но такие вещества не защищают от вирусов. Также они неустойчивы во внешней среде.

Побочные эффекты же от чеснока в носу множественные. Это ожог и отеки слизистых. Если используется масло для закапывания, то это еще и проблемы с дыханием, так как масло напрямую влияет на работу реснитчатого эпителия. Реснички склеиваются, не могут правильно выполнять свою работу, то есть не выгребают грязь из носа. Нарушается движение естественного назального секрета, который и должен бороться с попадающими в нос вирусными и бактериальными агентами. Если же использовать такие методы лечения долго, то начнется атрофия слизистой полости носа, разовьется хроническая сухость. А это — путь к еще более частым насморкам, хроническим ринитам, гайморитам и прочим.

Использование горчичников и банок

Еще одна практика, которая используется очень активно. Лечебный эффект горчичников объясняется наличием в зернах горчицы эфирного масла, выделяющегося при нагревании. Горчичники на коже вызывают согревающее и раздражающее действие, из-за чего происходит расширение местных сосудов, усиливается приток крови к нужной зоне. Такой же эффект согревания оказывают и банки. Но благодаря богатому десятилетиями накопленному опыту таких процедур выяснилось, что на выходе получается много ожогов кожи. Сегодня таким средствам предложена более безопасная альтернатива — согревающие кремы и мази.

Самое главное, что следует помнить о такой терапии, — она может быть только вспомогательной. Нельзя забывать, что грипп — смертельно опасное заболевание. И экспериментам при нем не место. Необходимо сразу же обращаться к врачу для назначения подходящей терапии. ОРВИ и грипп, в частности, сопровождаются поражением верхних и нижних дыхательных путей, респираторными симптомами разной тяжести. Самостсоятельное назначение себе народной терапии, особенно в период острого течения инфекции может только навредить.

Выбор тактики лечения зависит не только от состояния пациента. При этом врач разъясняет, что применение методов народной медицины и антибиотиков при вирусной инфекции может не только не дать положительного результата, но и вызвать такие побочные эффекты, как диарея, тошнота, высыпания на коже, обострение других хронических заболеваний.