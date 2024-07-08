Опасная связь. Юристы назвали риски привязки госуслуг к маркетплейсам

«Указание данных с госуслуг или верификация с помощью своего аккаунта на маркетплейсе может привести к утечке персональных данных и использованию их злоумышленниками, — пояснил Ревзин. — Соглашаться на такую авторизацию следует только в случае крайней необходимости. Например, при заказе товаров иностранного происхождения, которые не продаются в России».