Опасная связь. Юристы назвали риски привязки госуслуг к маркетплейсам

Использование аккаунта госуслуг на маркетплейсах для авторизации или вывода средств может привести к негативным последствиям, рассказал aif.ru адвокат Виталий Ревзин. Если без такой привязки не обойтись, нужно учитывать риски.
«Указание данных с госуслуг или верификация с помощью своего аккаунта на маркетплейсе может привести к утечке персональных данных и использованию их злоумышленниками, — пояснил Ревзин. — Соглашаться на такую авторизацию следует только в случае крайней необходимости. Например, при заказе товаров иностранного происхождения, которые не продаются в России».
Несколько ведущих российских маркетплейсов соглашаются выводить денежные средства с кошельков пользователей лишь в том случае, если к кошелькам привязывается аккаунт на госуслугах, продолжила профессор Финуниверситета при Правительстве РФ Юлия Тюрина. По ее словам, делиться данными с госуслуг на сайтах маркетплейсов финансово небезопасно в силу целого ряда причин.
«В аккаунте на госуслугах имеется вся персональная информация, — рассказала Тюрина. — На маркетплейсах представлен огромный перечень продавцов, за действия которых площадка ответственности не несет, что значительно повышает уровень рисков, в том числе финансовых».
Вместе с тем Ревзин отметил, что само требование такой авторизации не является противозаконным. Маркетплейсы имеют право на проверку личных данных пользователя при совершении покупок за пределами страны.
«При любой ошибке в данных заказанный товар не сможет пересечь границу России, — отметил адвокат. — Верификация потребуется в случае заказа товаров из государств, не входящих в Таможенный союз ЕАЭС, в который кроме России входят Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия».
Ранее сообщалось об открытии большинством российских маркетплейсов собственных онлайн-кошельков. Этот способ позволяет снизить цены на товары за счет экономии на банковском обслуживании.