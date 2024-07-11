Опасная порода. Ученые определили, какие домашние кролики чаще болеют

Те, кто хотят купить себе домой кролика, должны учитывать ряд нюансов, если не хотят разочаровываться и переживать, что их питомец часто болеет, рассказали ветеринары. Британские зооврачи изучили 162 000 особей кроликов. И выяснили, что наиболее распространенными проблемами со здоровьем у них являются слишком быстро растущие когти и зубы, а также ожирение.