Опасная порода. Ученые определили, какие домашние кролики чаще болеют

Ветеринары и ученые назвали самые распространенные болезни у кроликов, а также те виды питомцев, которые подвержены болезням чаще. Результаты исследования опубликованы в журнале Veterinary Record.
Те, кто хотят купить себе домой кролика, должны учитывать ряд нюансов, если не хотят разочаровываться и переживать, что их питомец часто болеет, рассказали ветеринары. Британские зооврачи изучили 162 000 особей кроликов. И выяснили, что наиболее распространенными проблемами со здоровьем у них являются слишком быстро растущие когти и зубы, а также ожирение.
Причем особенно подвержены таким патологиям особи с висячими ушами и небольшой головой. Это исследование названо крупнейшим в мире, изыскания проходили в 2019 году. Анализ данных, полученных врачами при ветеринарном наблюдении, показал, что неестественные формы тела, в частности головы, гиподинамия и неправильное питание — основные триггеры проблем со здоровьем у пушистых.
Около 80% кроликов были обозначены как короткоголовые, 16,8% отнесли к среднеголовым, а 3,5% отнесены к крупноголовым (эти кролики максимально похожи на диких особей).
Ученые обнаружили, что у кроликов с более короткими головами выше риск аномалий слезных протоков, проблем с шерстью. 57% кроликов отличались вислоухостью — особенностью, которая встречается в природе нечасто. Эти кролики больше подвержены избытку серы в ушах и болям в них. А еще их продолжительность жизни короче, чем у особей со стоячими ушами.
Конечно, это не повод отказываться от таких малышей. Просто им надо уделять особое внимание — обеспечить правильное питание (достаточно посоветоваться с ветеринаром по особенностям пищи), а также наладить физическую активность зверьков. Необходимо уделять и время своевременной профилактике болезней.
Рекомендуется кормить кроликов качественным сеном или травой, дополняя их умеренным количеством специального корма. Также стоит разнообразить рацион пушистых фруктами и морковью — это может стать периодическим лакомством.