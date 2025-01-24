Опасен ли хомяк в доме и как выбрать грызуна

Эта инфекция у грызунов обычно не проявляется внешне, поэтому есть риск заразиться незаметно — через инфицированную пыль или еду. Заболевшему человеку может показаться, что у него грипп. Также появляются светочувствительность, тошнота, головокружение, ухудшается аппетит. Примечательно, что на какое-то время больному становится лучше, но потом его состояние ухудшается. У человека может начаться менингит или энцефалит.