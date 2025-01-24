Опасен ли хомяк в доме и как выбрать грызуна

Какие болезни переносят хомяки
Сальмонеллез
Как пишет «Сберегаем вместе», хомяки могут быть носителями бактерий рода Salmonella, которые вызывают у человека желудочно-кишечные расстройства. Заражение происходит при контакте с фекалиями или загрязненными поверхностями.
Лимфоцитарный хориоменингит
Эта инфекция у грызунов обычно не проявляется внешне, поэтому есть риск заразиться незаметно — через инфицированную пыль или еду. Заболевшему человеку может показаться, что у него грипп. Также появляются светочувствительность, тошнота, головокружение, ухудшается аппетит. Примечательно, что на какое-то время больному становится лучше, но потом его состояние ухудшается. У человека может начаться менингит или энцефалит.
Бешенство
Хомяки крайне редко болеют бешенством. Однако передать его человеку они могут — через сильный укус, если слюна попадет в кровь. При этом для грызунов вакцины от этого заболевания нет.
Токсоплазмоз
Кроме того, грызуны переносят Toxoplasma gondii. Это паразит, опасный для человека, особенно для беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом.
Точных данных по распространенности этих заболеваний среди хомяков и рисках передачи человеку не много. По словам специалистов, при правильном уходе и регулярной уборке клетки вероятность заражения мала.
Как выбрать хомяка
Покупать хомяка нужно в проверенных местах. В частности, у заводчиков или в зоомагазинах, которые соблюдают санитарные правила. У животных должны быть ветеринарные документы (больных должны изолировать и лечить). В клетках должно быть достаточно места и чисто.
Перед покупкой нужно убедиться, что у хомяка чистые глаза и шерсть. Также он должен быть активным. Взъерошенная шерсть, выделения, диарея говорят о том, что грызун болен.
Если у вас уже есть животные и вы решили взять хомячка, после покупки изолируйте его от других питомцев на две-три недели. Человеку тоже нужно поменьше контактировать с хомяком. Если подозреваете, что он нездоров, обратитесь к ветеринару-ратологу.
Как ухаживать за питомцем
Во-первых, нужно регулярно убираться в клетке грызуна — минимум раз в неделю, чтобы бактерии не размножались. Надо класть туда свежий древесный наполнитель — искусственный хомякам не подходит. Кроме того, нужно использовать безопасные моющие средства для тщательной очистки клетки. Также ежедневно меняйте воду в поилке.
Грызуна необходимо содержать в комфортных условиях, поддерживая температуру 20−24 градуса и влажность. Надо избегать сквозняков и прямых солнечных лучей.
Помимо этого, у грызуна не должно быть стресса. Ему нужна тихая обстановка, не тревожьте животное во время сна, избегайте резких движений. Это поможет избежать агрессивного поведения и укусов.
Также грызуну нужна физическая активность. Купите хомяку игрушки и беговое колесо, чтобы он больше двигался.
После каждого контакта с хомяком или клеткой мойте руки с мылом, чтобы избежать возможного переноса микробов.
«При любых изменениях в поведении или состоянии хомяка (снижение активности, отказ от еды, странные движения) обращайтесь к ветеринару», — призывают специалисты.
Грызунов зачастую заводят люди, опасающиеся, что не справятся с крупным животным. Более смелые выбирают собак. Плюсы и минусы наличия пса в доме назвали венгерские ученые.