ООН призвала воздерживаться от угрозы силой на фоне заявлений Трампа по Нигерии.

Источник: Reuters

ООН, 3 ноя — РИА Новости. ООН в ответ на заявления президента США Дональда Трампа о возможности отправки военных в Нигерию или нанесения ударов по африканской стране отмечает, что страны-члены Организации должны воздерживаться от угрозы применения силы, заявил зампредставителя генсека Организации Фархан Хак.

В воскресенье шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что ведомство после приказа Трампа готовится к действиям против исламских террористов на территории Нигерии. Это заявление прозвучало в отсутствие официального запроса о помощи со стороны нигерийских властей. В субботу Трамп обозначил Нигерию в качестве «страны, вызывающей особую озабоченность» в связи с предполагаемым геноцидом в отношении нигерийцев-христиан со стороны исламистов, которым правительство Нигерии якобы не может ничего противопоставить.

«Государства-члены должны обеспечить соответствие своих действий международному праву, включая Устав ООН, который призывает все государства-члены воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности любого государства или каким-либо иным образом, несовместимым с целями ООН», — сказал Хак в ходе брифинга для журналистов.

«Нигерийцы всех вероисповеданий страдают от терроризма и насильственного экстремизма. Мы готовы продолжать поддерживать усилия Нигерии по устранению коренных причин насилия и защите прав человека», — добавил он.