ООН призвала воздерживаться от угрозы силой на фоне заявлений Трампа

В воскресенье шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что ведомство после приказа Трампа готовится к действиям против исламских террористов на территории Нигерии. Это заявление прозвучало в отсутствие официального запроса о помощи со стороны нигерийских властей. В субботу Трамп обозначил Нигерию в качестве «страны, вызывающей особую озабоченность» в связи с предполагаемым геноцидом в отношении нигерийцев-христиан со стороны исламистов, которым правительство Нигерии якобы не может ничего противопоставить.