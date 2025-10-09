ООН не передает России имеющиеся данные о Буче из-за принципа конфиденциальности

«Относительно Бучи могу сказать, что эта тема часто поднимается в дискуссиях генерального секретаря с Российской Федерацией, она поднималась министром иностранных дел [России Сергеем] Лавровым несколько недель назад. Информация, которой мы не обладаем, мы, очевидно, предоставить не можем. Также существует информация, которая есть у ООН, это информация Управления верховного комиссара ООН по правам человека, и у них [УВКПЧ] есть определенные методы работы с этой информацией, которые определяются набором принципов, включая обеспечение информированного согласия и соблюдение конфиденциальности, — сказал Дюжаррик. — Они не предоставляют и не публикуют информацию без явного согласия жертв и свидетелей».