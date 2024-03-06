Оно существует? Ученые выяснили, у каких пернатых действительно есть птичье молоко

И наконец, пингвинье молоко. Его производят лишь несколько видов этих птиц, и самые известные из них — императорские. Они начинают размножаться в мае — июне, когда в местах их обитания температура опускается ниже минус 50, а ветер дует со скоростью до 200 километров в час. Самцы этого вида высиживают яйца, положив их на лапы и накрыв теплой пуховой складкой живота — «наседной сумкой». Самки в это время на целый месяц уходят в море, оставив партнера в одиночестве. Часто птенец вылупляется раньше, чем вернется мать, и вот тогда отец начинает выкармливать его зобным молоком — его дают только самцы. К счастью, обычно это продолжается лишь несколько дней, после чего самка вновь берет на себя заботы о потомстве, а изголодавшийся родитель отправляется в море на прокорм.