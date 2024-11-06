Онлайн-шопинг: как не стать жертвой манипуляций продавцов

Часто покупателям предлагаются комплекты товаров по сниженным ценам — например, два по цене одного, четыре по цене двух и т. д. Такие предложения бывают выгодными, но важно понимать, все ли товары из набора вам действительно нужны. Когда покупатель видит выгодное предложение на несколько товаров сразу, он может поддаться импульсу и купить все, не задумываясь о реальной необходимости этих вещей.