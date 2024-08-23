Онлайн-ловушка. Названы признаки мошенничества на аренде жилья

«До сих пор распространена старая схема, когда человек обращается в агентство и платит за номера телефонов якобы от собственников жилья, — говорит эксперт. — Потом оказывается, что таких квартир вообще нет или жилье недоступно для аренды. Также мошенники стали чаще использовать для своих целей онлайн-инструменты. Например, предлагают оплатить просмотр квартиры заранее или перейти на фишинговый сайт для оплаты. После этого у арендатора может загрузиться на устройстве вредоносная программа, которая будет красть с гаджета информацию о банковских картах, учетные данные и другую ценную информацию».