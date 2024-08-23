Онлайн-ловушка. Названы признаки мошенничества на аренде жилья

Россиян предупредили о мошеннических схемах с арендой жилья. Аферы набирают обороты на фоне высокого спроса со стороны студентов. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко назвал признаки, которые позволят отличить добросовестного арендодателя от афериста.
«До сих пор распространена старая схема, когда человек обращается в агентство и платит за номера телефонов якобы от собственников жилья, — говорит эксперт. — Потом оказывается, что таких квартир вообще нет или жилье недоступно для аренды. Также мошенники стали чаще использовать для своих целей онлайн-инструменты. Например, предлагают оплатить просмотр квартиры заранее или перейти на фишинговый сайт для оплаты. После этого у арендатора может загрузиться на устройстве вредоносная программа, которая будет красть с гаджета информацию о банковских картах, учетные данные и другую ценную информацию».
Мошенники могут создавать фальшивые аккаунты на сайтах-агрегаторах и представляться собственниками жилья.
В итоге квартира не сдается вовсе. Поэтому лучше не платить за просмотр или бронирование, кроме случаев посуточной аренды.
Еще одна популярная история, когда преступники используют фейковые сайты. Дизайн страниц очень похож на известные и надежные ресурсы. Жертва может думать, что вносит оплату на проверенном сайте, но на самом деле деньги уходят мошенникам. Отличить одно от другого поможет внимательное изучение адреса ссылки. У сайта-подделки может быть удвоена одна из букв, добавлены дополнительные знаки и символы, чего нет у оригинала.
«Арендаторы часто сталкиваются с тем, что мошенники используют в своих схемах лидогенераторы, — добавляет доцент Щербаченко. — Аферисты создают красивые объявления о сдаче жилья в аренду и выясняют предпочтения потенциальных клиентов. Преступники собирают информацию от заинтересованных арендаторов и получают собственную базу клиентов. Потом они продают эту базу агентствам недвижимости, не всегда добросовестным, а те активно начинают предлагать вам различные варианты аренды. Поэтому не стоит сообщать всем свои персональные данные и всю информацию о запросе на аренду квартиры. Безопаснее настаивать на том, что вам нужен только конкретный вариант».
Чтобы не остаться без денег и съемного жилья, эксперт советует договариваться с арендодателем лично, при встрече на выбранном объекте. Также лучше отказаться от предложения оплатить что-то заранее по различным ссылкам.