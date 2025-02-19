Онлайн-кинотеатры возобновили контакты с западными киностудиями

Российские онлайн-кинотеатры возобновили переговоры с голливудскими киностудиями по поводу возвращения их библиотек и доступа к премьерным проектам, сообщает РБК.
Представитель онлайн-кинотеатра Okko Артем Саргсян заявил, что у компании «возобновилось общение» с некоторыми мейджорами, которые ранее не шли на контакт. По словам Саргсяна, это свидетельствует об изменении их категоричной позиции по отношению к России.
О возобновившихся контактах с западными компаниями сообщил и директор по контенту «Кинопоиска» Николай Буц. Он сообщил, что компания ведет переговоры вокруг большого пакета новинок Lionsgate, в числе которых ожидаемый летний кинопрокатный релиз «Балерина» с Киану Ривзом и Аной де Армас.
Впрочем, о полноценном сотрудничестве речи пока не идет. Как отметил Саргсян, говорить о возврате каталогов, премьерах и тем более сроках этого возвращения пока рано, так как все зависит от политической ситуации. Источник, близкий к другому онлайн-кинотеатру, заявил, что основное препятствие в возобновлении сотрудничества с Голливудом кроется в проблемах с платежами. Эксперты сходятся во мнении, что возвращение библиотек западных компаний будет возможно после устранения «чисто экономических препятствий».
В марте 2022 года голливудские мейджоры (Disney, Warner Bros, Sony Pictures, Paramount и Universal) приостановили работу на российском рынке. На момент ухода фильмы этих компаний составляли 80% российского рынка.
Российские онлайн-кинотеатры попытались заместить западные премьеры южнокорейским, индийским и турецким контентом. Но, несмотря на возросшее предложение, подобные национальные проекты оставались нишевыми. Лишь корейские сериалы у большинства сервисов летом входили в топ-10.
В ноябре 2022 года ушедшая из России киностудия Warner Bros. запретила и онлайн-кинотеатрам, и телеканалам показывать свои ленты, в результате чего вещатели потеряли право ставить в эфир в том числе и «Гарри Поттера». Уже к ноябрю 2023 года доля иностранного кино на телевидении сократилась с 42 до 33%.
К концу 2022 года большинство стримингов, в том числе «Иви», Okko и «Кинопоиск», впервые за все время своего существования показали отрицательную динамику по объему доступных проектов. При этом в единичных случаях платформам все-таки удается выпускать западные новинки. Например, на «Амедиатеке» выходили новые эпизоды приквела «Игры престолов» — сериала «Дом дракона», хотя Warner Bros. Discovery (до объединения в апреле 2022 года с телеканалом Discovery была известна как WarnerMedia), владеющая телеканалом HBO, свою деятельность в России приостановила.