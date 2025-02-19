Онлайн-кинотеатры возобновили контакты с западными киностудиями

Впрочем, о полноценном сотрудничестве речи пока не идет. Как отметил Саргсян, говорить о возврате каталогов, премьерах и тем более сроках этого возвращения пока рано, так как все зависит от политической ситуации. Источник, близкий к другому онлайн-кинотеатру, заявил, что основное препятствие в возобновлении сотрудничества с Голливудом кроется в проблемах с платежами. Эксперты сходятся во мнении, что возвращение библиотек западных компаний будет возможно после устранения «чисто экономических препятствий».