Онлайн или вживую: психологи узнали, как лучше знакомиться

Американские психологи решили разобраться, правдиво ли мнение о том, что в отношениях, которые начались с виртуальной встречи, преобладает физическое влечение, из-за чего они менее искренние и серьезные. Исследование опубликовано в журнале Social Sciences.
Исследование проходило в формате онлайн-опроса, в котором участвовали 233 человека старше 18 лет. 120 из них сообщили, что состоят в отношениях, а 113 указали, что пока ни с кем не встречаются. О наличии в прошлом подобного опыта заявили 169 человек, остальные 64 отметили, что существующие отношения — их первые.
Сначала добровольцы отвечали, где они встретились со своей второй половинкой — в приложении для знакомств или в реальности, а после оценивали удовлетворенность отношениями, близость и доверие партнеру от одного до семи баллов. Полученные результаты сравнили, применив к ним методы статистического анализа и обращая внимание на способ знакомства.
Ученые не обнаружили существенных различий в отношениях в зависимости от способа знакомства. Психологи связали результаты работы с тем, что в последнее время негативное мнение о приложениях для знакомств в обществе ослабло.
«Хотя ранее подобное осуждали, результаты нашего исследования показали, что отношения, начатые в приложениях для знакомств, могут не уступать по качеству романам, которые возникли после личной встречи», — заключили специалисты.
Ранее ученые выяснили, как онлайн-знакомства влияют на браки.