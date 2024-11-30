Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Онлайн или вживую: психологи узнали, как лучше знакомиться

Как на отношения влияют онлайн-знакомства?

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Американские психологи решили разобраться, правдиво ли мнение о том, что в отношениях, которые начались с виртуальной встречи, преобладает физическое влечение, из-за чего они менее искренние и серьезные. Исследование опубликовано в журнале Social Sciences.

Исследование проходило в формате онлайн-опроса, в котором участвовали 233 человека старше 18 лет. 120 из них сообщили, что состоят в отношениях, а 113 указали, что пока ни с кем не встречаются. О наличии в прошлом подобного опыта заявили 169 человек, остальные 64 отметили, что существующие отношения — их первые.

Сначала добровольцы отвечали, где они встретились со своей второй половинкой — в приложении для знакомств или в реальности, а после оценивали удовлетворенность отношениями, близость и доверие партнеру от одного до семи баллов. Полученные результаты сравнили, применив к ним методы статистического анализа и обращая внимание на способ знакомства.

Ученые не обнаружили существенных различий в отношениях в зависимости от способа знакомства. Психологи связали результаты работы с тем, что в последнее время негативное мнение о приложениях для знакомств в обществе ослабло.

«Хотя ранее подобное осуждали, результаты нашего исследования показали, что отношения, начатые в приложениях для знакомств, могут не уступать по качеству романам, которые возникли после личной встречи», — заключили специалисты.

Ранее ученые выяснили, как онлайн-знакомства влияют на браки.