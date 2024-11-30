Онлайн или вживую: психологи узнали, как лучше знакомиться

Исследование проходило в формате онлайн-опроса, в котором участвовали 233 человека старше 18 лет. 120 из них сообщили, что состоят в отношениях, а 113 указали, что пока ни с кем не встречаются. О наличии в прошлом подобного опыта заявили 169 человек, остальные 64 отметили, что существующие отношения — их первые.