Онлайн-игры помогают продвигаться по карьерной лестнице

Пообщавшись с геймерами, ученые узнали, что те используют одинаковые приемы при решении проблем в играх и на реальной работе. Многие участники рассказали, что такое хобби помогает развивать уверенность в себе и лидерские качества. Благодаря играм они стали смелее в общении с коллегами.