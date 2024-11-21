Онлайн-игры помогают продвигаться по карьерной лестнице

Согласно исследованию, онлайн-игры помогают людям развивать навыки, нужные для продвижения по карьерной лестнице. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на журнал Human Resource Development International.
Ученые 20 лет наблюдали за 23 работающими геймерами. Оказалось, что онлайн-игры помогают людям развиваться. Как рассказал исследователь Хьюстонского университета Мелики Ширмохаммади, игры учат людей быстро находить решения проблем, работать в команде.
Также благодаря таким играм можно развивать лидерские навыки, уверенность в себе, терпение и навык завершать начатое.
Пообщавшись с геймерами, ученые узнали, что те используют одинаковые приемы при решении проблем в играх и на реальной работе. Многие участники рассказали, что такое хобби помогает развивать уверенность в себе и лидерские качества. Благодаря играм они стали смелее в общении с коллегами.
Кстати, о геймерах есть много стереотипов. Многие из них уже изжили себя. Социологи ранее рассказывали, как появились такие стереотипы.