Онколог развеял миф о смертельной опасности пластика

В разговоре с NEWS.ru он сообщил, что до того, как запустить производство с использованием пластика, проводят множество исследований. То, что микроскопические элементы, попадающие к нам в организм, напрямую стали причиной возникновения определенной опухоли, никто не доказал, подчеркнул онколог. По его словам, такое вполне возможно, ведь материал синтетический, но пока это только слухи.
«Однозначно, какая-то часть пластика попадает в наш организм, но пока не бросаемся в панике менять весь пластик в доме», — добавил Евгений Черемушкин.
Он заметил, что о влиянии пластика на развитие онкологии спорят до сих пор.
На данный момент известно, что существуют некоторые виды пластика, которые нельзя применять. На материал, из которого выделяются химические вещества, обладающие канцерогенным эффектом, идут ограничения в первую очередь при создании посуды, добавил врач.
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