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Онколог развеял миф о смертельной опасности пластика

Есть теория, что пластик может стать причиной развития злокачественной опухоли. Однако это никак не доказано, сообщил старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

В разговоре с NEWS.ru он сообщил, что до того, как запустить производство с использованием пластика, проводят множество исследований. То, что микроскопические элементы, попадающие к нам в организм, напрямую стали причиной возникновения определенной опухоли, никто не доказал, подчеркнул онколог. По его словам, такое вполне возможно, ведь материал синтетический, но пока это только слухи.

«Однозначно, какая-то часть пластика попадает в наш организм, но пока не бросаемся в панике менять весь пластик в доме», — добавил Евгений Черемушкин.

Он заметил, что о влиянии пластика на развитие онкологии спорят до сих пор.

На данный момент известно, что существуют некоторые виды пластика, которые нельзя применять. На материал, из которого выделяются химические вещества, обладающие канцерогенным эффектом, идут ограничения в первую очередь при создании посуды, добавил врач.

Одно из самых распространенных и опасных онкологических заболеваний в мире — рак легкого. Онколог Андрей Нефедов рассказал, как от него защититься.