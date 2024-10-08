Онколог развеял миф о смертельной опасности пластика

В разговоре с NEWS.ru он сообщил, что до того, как запустить производство с использованием пластика, проводят множество исследований. То, что микроскопические элементы, попадающие к нам в организм, напрямую стали причиной возникновения определенной опухоли, никто не доказал, подчеркнул онколог. По его словам, такое вполне возможно, ведь материал синтетический, но пока это только слухи.