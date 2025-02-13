Онколог рассказал, кого будут прививать новой вакциной от рака

По словам Альтштейна, препарат можно будет применять на любой стадии заболевания, но только после удаления опухоли. Если этого не сделать, то вакцина не сможет справиться с большим количеством «поломанных клеток». Врачи не откажутся от других методов лечения, таких как лучевая и химиотерапия. Эти этапы пациент должен пройти, прежде чем его смогут вакцинировать. Введение вакцины после основного лечения должно остановить разрастание опухолевых клеток.