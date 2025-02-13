Онколог рассказал, кого будут прививать новой вакциной от рака

Доктор медицинских наук и профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, что новая вакцина не является профилактическим средством. «Ошибочно говорить, что новая вакцина поможет искоренить вообще опухолевые заболевания. Речь идет о лечении рака, а не о профилактике», — отметил он. Его слова приводят 360.ru.
По словам Альтштейна, препарат можно будет применять на любой стадии заболевания, но только после удаления опухоли. Если этого не сделать, то вакцина не сможет справиться с большим количеством «поломанных клеток». Врачи не откажутся от других методов лечения, таких как лучевая и химиотерапия. Эти этапы пациент должен пройти, прежде чем его смогут вакцинировать. Введение вакцины после основного лечения должно остановить разрастание опухолевых клеток.
Важно отметить, что речь идет о мРНК-вакцине. Лечение будет основано на индивидуальном подходе: у пациента возьмут образец опухоли, и на основе его ДНК создадут лекарство.
На прошлой неделе Минздрав России сообщил о завершении набора добровольцев для клинических испытаний этой вакцины. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, заявил, что планируется начать применять вакцину уже в сентябре. Она будет доступна не только пациентам с первичной меланомой, но и тем, кто прошел определенные стадии лечения.
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