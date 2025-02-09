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Онколог рассказал, что нужно делать пациентам, узнавшим о диагнозе «рак»

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Пациентам, которые узнали о диагнозе «рак», прежде всего нужно осознать алгоритм своих действий и не паниковать, ни в коем случае нельзя бежать к целителям, знахарям и в сомнительные клиники, обещающие мгновенное выздоровление, это лишь пустая трата времени, заявил РИА Новости генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

Источник: РИА "Новости"

«В первую очередь — отставить панику, четко осознавать алгоритм своих действий и ни в коем случае, ни в коем случае не поддаваться желанию обратиться к целителям, знахарям, в сомнительные клиники, обещающие мгновенное исцеление. Это только потратит драгоценное время и лишит многих возможностей стандартного лечения», — сказал Каприн.

Он отметил, что в 2022 году вступил в силу обновленный приказ Минздрава о порядке оказания помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях, где четко прописаны все этапы диагностики и лечения. В упрощенном виде порядок включает в себя подозрение на злокачественное новообразование, его диагностику, верификацию, направление на онкологический консилиум, участие в котором принимают онкологи, радиотерапевты, хирурги, оказание специализированной помощи и диспансерное наблюдение, пояснил Каприн.

По его словам, начальные этапы пациент, как правильно, проходит в первичном онкологическом кабинете и центре амбулаторной онкологической помощи, консилиум же, иные специализированные дополнительные исследования и лечение пациент должен получать в специализированном учреждении по профилю «онкология» — в диспансере или федеральном центре.