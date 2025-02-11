Онколог озвучил средний возраст пациентов, у которых диагностировали рак

Средний возраст пациентов, у которых диагностировали рак, равен 65 годам, утверждает в разговоре «РИА Новости» Андрей Каприн, генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России.
Данные говорят о том, что заболевание чаще всего затрагивает старшее поколение.
По информации эксперта, «омоложения» онкологических заболеваний в стране не фиксируется, хоть и есть отдельные случаи. «Мы не видим значительного увеличения заболеваемости среди молодого населения», — добавил врач.
Ранее сообщалось о том, что в мире стало расти количество случаев рака легких среди некурящих людей. Как уточняется в исследовании, результаты которого представлены в Lancet Respiratory Medicine, загрязнение воздуха — один из важных факторов растущего преобладания аденокарциномы (на долю этого вида рака приходится от 53 до 70% заболеваемости среди некурящих).
По данным Международного агентства по изучению рака (IARC), рак легких — пятая по распространенности причина смерти от онкологических заболеваний в мире. В 2022 году его диагностировали у 2,5 млн человек. Больше всего случаев этого заболевания зарегистрировали в странах Восточной Азии, в особенности в Китае.
В конце января директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России ведут работы по созданию персонализированных мРНК-вакцин, которые будут применяться в том числе и от мелкоклеточного рака легких, некоторых разновидностей рака почек, груди и поджелудочной железы. По мнению эксперта, испытания препаратов могут начаться в конце 2025-го — в начале 2026 года.