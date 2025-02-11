Онколог озвучил средний возраст пациентов, у которых диагностировали рак

В конце января директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России ведут работы по созданию персонализированных мРНК-вакцин, которые будут применяться в том числе и от мелкоклеточного рака легких, некоторых разновидностей рака почек, груди и поджелудочной железы. По мнению эксперта, испытания препаратов могут начаться в конце 2025-го — в начале 2026 года.