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Онколог назвала неожиданный признак рака

На онкозаболевания на ранних стадиях может указывать ряд нетипичных признаков. Об одном из них рассказала онколог и гематолог Мэрилин Нортон.

Источник: Freepik

Речь идет о боли в спине, пишет The Mirror. Обычно этот признак медики не рассматривают как симптом рака. Пациенты тоже часто не обращают на это внимания — им кажется, что эту боль они испытывали всегда. Однако нужно сообщать врачам об этом признаке. Особенно это касается случаев, когда боль усиливается. Если она сопровождается кашлем, болью в груди или животе, одышкой, кровотечением, необъяснимой потерей веса и усталостью, нужно обратиться к терапевту, подчеркнула Нортон.

По словам врача, боль в спине может указывать на такие онкозаболевания, как опухоль матки, почки, простаты, яичек, легких и молочной железы, а также спинного мозга.

Есть мнение, что к раку кожи приводит ультрафиолетовое излучение. Может ли такое произойти, ранее объяснили эксперты.

Айгуль Сабитова