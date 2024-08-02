Онколог назвала неожиданный признак рака

Речь идет о боли в спине, пишет The Mirror. Обычно этот признак медики не рассматривают как симптом рака. Пациенты тоже часто не обращают на это внимания — им кажется, что эту боль они испытывали всегда. Однако нужно сообщать врачам об этом признаке. Особенно это касается случаев, когда боль усиливается. Если она сопровождается кашлем, болью в груди или животе, одышкой, кровотечением, необъяснимой потерей веса и усталостью, нужно обратиться к терапевту, подчеркнула Нортон.