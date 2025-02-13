Онколог назвал основные причины появления рака

Кроме того, важна регулярная физическая активность, которая помогает поддерживать нормальный вес и снижает риск развития не только рака, но и других серьезных патологий, пояснил специалист. Так, по его словам, курение и алкоголь напрямую связаны с возникновением как минимум двадцати видов онкологических заболеваний.