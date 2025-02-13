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Онколог назвал основные причины появления рака

Онколог Каприн: развитие рака связано с мутациями в клеточных ДНК.

Источник: Unsplash.com

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Развитие онкологических заболеваний связано с сочетанием генетических факторов и воздействия окружающей среды, основная роль у мутаций в клеточных ДНК, заявил РИА Новости генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

«Развитие онкологического заболевания обусловлено целым сочетанием генетических факторов и воздействия окружающей среды. Основную роль в возникновении злокачественного новообразования играют мутации в клеточных ДНК, которые могут быть вызваны самыми различными внешними причинами, такими как: ультрафиолетовое излучение, вредные химические вещества, алкоголь, курение, низкая физическая активность, ожирение, а также вирусные инфекции», — сказал он.

Онколог отметил, что среди факторов, способствующих мутациям клеток, также — хронические воспалительные процессы, вирусные инфекции, например, ВПЧ, гепатит B и C.

Для профилактики онкологических заболеваний важно соблюдать сбалансированное питание, которое включает достаточное количество овощей, фруктов и клетчатки, а также сокращение избыточного потребления красного мяса и переработанных продуктов, подчеркнул Каприн.

Кроме того, важна регулярная физическая активность, которая помогает поддерживать нормальный вес и снижает риск развития не только рака, но и других серьезных патологий, пояснил специалист. Так, по его словам, курение и алкоголь напрямую связаны с возникновением как минимум двадцати видов онкологических заболеваний.

«Полностью исключить вероятность заболевания невозможно, и наследственные и другие факторы оказывают существенное влияние на развитие рака», — предупредил Каприн.

Именно регулярные медицинские осмотры и раннее выявление заболеваний играют ключевую роль в снижении риска и повышении эффективности лечения, заключил собеседник агентства.