Онищенко спрогнозировал сроки новой пандемии COVID-19

«Пандемия будет, когда появится новый штамм, 7−10 лет надо. Сейчас у нас идут прогнозируемые, известные штаммы: “Омикрон” и FLiRT. Да, будут появляться и новые, но за этим ведется мониторинг, как глобальный, так и национальный», — сказал он на брифинге в Москве.