Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Онищенко спрогнозировал сроки новой пандемии COVID-19

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Новая пандемия COVID-19 может случиться не раньше чем через 7−10 лет при условии выявления нового штамма вируса, глобальный мониторинг ведется постоянно. Об этом сообщил эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

Источник: AP 2023

«Пандемия будет, когда появится новый штамм, 7−10 лет надо. Сейчас у нас идут прогнозируемые, известные штаммы: “Омикрон” и FLiRT. Да, будут появляться и новые, но за этим ведется мониторинг, как глобальный, так и национальный», — сказал он на брифинге в Москве.

Ранее в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что за неделю заболеваемость в России выросла на 28,2%.

Онищенко добавил, что подъем заболеваемости к осени связан с сезонностью. «К середине августа люди начнут возвращаться в Москву, начнется похолодание, в том числе и ковид. Но те цифры, которые есть, будут наряду с острыми респираторными заболеваниями, гриппом, подрастать и по ковиду», — пояснил эксперт.

Он уточнил, что параллельно с профилактикой респираторной инфекции профилактируется и ковид. Пристальное внимание необходимо уделить здоровью старшей группы населения, так как они находятся в зоне риска, отметил эксперт.