Онищенко спрогнозировал сроки новой пандемии COVID-19

«Пандемия будет, когда появится новый штамм, 7−10 лет надо. Сейчас у нас идут прогнозируемые, известные штаммы: “Омикрон” и FLiRT. Да, будут появляться и новые, но за этим ведется мониторинг, как глобальный, так и национальный», — сказал он на брифинге в Москве.
Ранее в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что за неделю заболеваемость в России выросла на 28,2%.
Онищенко добавил, что подъем заболеваемости к осени связан с сезонностью. «К середине августа люди начнут возвращаться в Москву, начнется похолодание, в том числе и ковид. Но те цифры, которые есть, будут наряду с острыми респираторными заболеваниями, гриппом, подрастать и по ковиду», — пояснил эксперт.
Он уточнил, что параллельно с профилактикой респираторной инфекции профилактируется и ковид. Пристальное внимание необходимо уделить здоровью старшей группы населения, так как они находятся в зоне риска, отметил эксперт.