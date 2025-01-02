Онищенко призвал запретить детское шампанское и похожие на него напитки

«Это делается [выпускаются такие напитки] для того, чтобы научить ребенка убивать себя холостыми патронами. Он приобретает навык наливать, чокаться, что-то там говорить, и он уже потом обязательно будет [употреблять], потому что это ему заложили в его поведенческий код. Это специально было придумано, сделала это наверняка алкогольная мафия. Это [детское шампанское] должно быть запрещено и изъято из оборота», — сообщил Онищенко ТАСС.
Он также призвал родителей отказаться от распития спиртных напитков при детях.
«Если вы будете пить, это будут видеть дети, это гарантия того, что когда вы им разрешите, когда они вырастут, они уже будут запрограммированы, чтобы пить», — заключил он.
В декабре 2024 года депутаты Законодательного собрания Вологодской области обсуждали механизм ограничения продаж детского шампанского, наравне с безалкогольным пивом. Тогда председатель законодательного собрания региона также сообщил, что уполномоченная по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова «подчеркнула, что запрещать нужно не просто продажу этих напитков, а производство».