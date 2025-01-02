Онищенко призвал запретить детское шампанское и похожие на него напитки

«Это делается [выпускаются такие напитки] для того, чтобы научить ребенка убивать себя холостыми патронами. Он приобретает навык наливать, чокаться, что-то там говорить, и он уже потом обязательно будет [употреблять], потому что это ему заложили в его поведенческий код. Это специально было придумано, сделала это наверняка алкогольная мафия. Это [детское шампанское] должно быть запрещено и изъято из оборота», — сообщил Онищенко ТАСС.