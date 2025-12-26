Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Онищенко назвал вредным для организма отдых в Таиланде

Лететь в Юго-Восточную Азию на короткий промежуток времени неполезно для организма.

Источник: РИА "Новости"

Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«Сев в самолёт в Москве, прилетев в Таиланд, вы попадаете в другой временной режим, для этого организму надо адаптироваться минимум недели полторы. Разница в пять-шесть часов — это сложно для организма», — отметил он.

Ранее турэксперт Вероника Светлова рассказала, что зимний отдых — это всегда приключение.

Также стали известны самые востребованные у россиян внутренние новогодние направления.