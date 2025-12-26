Онищенко назвал вредным для организма отдых в Таиланде

Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«Сев в самолёт в Москве, прилетев в Таиланд, вы попадаете в другой временной режим, для этого организму надо адаптироваться минимум недели полторы. Разница в пять-шесть часов — это сложно для организма», — отметил он.
Ранее турэксперт Вероника Светлова рассказала, что зимний отдых — это всегда приключение.
Также стали известны самые востребованные у россиян внутренние новогодние направления.