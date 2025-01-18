Онищенко назвал безопасным купание в проруби в теплую погоду

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Отсутствие мороза на улице не будет негативно влиять на организм во время купания в проруби на Крещение, разница температур воды и воздуха не скажутся на общем самочувствии. Об этом рассказал ТАСС эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.
«Не опасно будет, но бессмысленно, удовольствие не получишь. Когда температура воздуха и температура воды примерно одинаковы, этот контраст, он для организма теряется», — сказал он, отвечая на вопрос о безопасности купания в проруби на Крещение при отсутствии морозов.
Онищенко также не советует купаться в проруби детям раннего возраста. «Те люди, которые себя нормально чувствуют, у которых нет проблем со здоровьем, пусть купаются. Со всеми хроническими заболеваниями можно купаться, только если это компенсированные заболевания», — уточнил он.
Праздник Крещения Господня отмечается 19 января. По древней традиции великое освящение воды в храмах совершается дважды: в Крещенский сочельник, 18 января, и в сам праздник, 19 января. Крещенские купания в ночь на Крещение проходят в специально оборудованных местах во многих регионах РФ.