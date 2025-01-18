Онищенко назвал безопасным купание в проруби в теплую погоду

Онищенко также не советует купаться в проруби детям раннего возраста. «Те люди, которые себя нормально чувствуют, у которых нет проблем со здоровьем, пусть купаются. Со всеми хроническими заболеваниями можно купаться, только если это компенсированные заболевания», — уточнил он.