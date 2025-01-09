Онищенко: число заражений коронавирусом может превышать 1,5 млрд по всему миру

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на декабрь в мире коронавирус перенесло более 777 млн человек.
«Я бы смело эту статистику увеличил в два раза. Потому что даже в начале пандемии, когда она [инфекция] протекала в тяжелой форме, и тогда было бессимптомное носительство, были легкие формы», — сказал Онищенко.
Он также напомнил, что люди, болеющие бессистемно, вносят наибольший вклад в распространение вируса.
Несмотря на текущую спокойную эпидемическую ситуацию в стране Онищенко призвал россиян ответственно относиться к здоровью. «Если плохо себя почувствовал, поднялась температура, не нужно геройствовать — бежать куда-то в гости или на мероприятия, еще хуже, на работу, нужно взять больничный. Потому что переносить и грипп, и ковид на ногах, это очень опасно. Грипп, между прочим, не менее опасное заболевание, чем коронавирусная инфекция», — посоветовал эксперт.
Также особое внимание следует уделять правильному питанию, добавлять к рациону витамины, одеваться по погоде. Особенно осмотрительными нужно быть людям с хроническими заболеваниями, онкологическими болезнями. «Нужно надевать маски, ничего в этом зазорного нет. Наоборот, это является показателем культуры. Потому что цивилизованное отношение к собственному здоровью — это один из серьезных сегментов нашей общей с вами культуры», — заключил Онищенко.