Онищенко: число заражений коронавирусом может превышать 1,5 млрд по всему миру

Несмотря на текущую спокойную эпидемическую ситуацию в стране Онищенко призвал россиян ответственно относиться к здоровью. «Если плохо себя почувствовал, поднялась температура, не нужно геройствовать — бежать куда-то в гости или на мероприятия, еще хуже, на работу, нужно взять больничный. Потому что переносить и грипп, и ковид на ногах, это очень опасно. Грипп, между прочим, не менее опасное заболевание, чем коронавирусная инфекция», — посоветовал эксперт.