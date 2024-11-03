«Они ведь с Михалковым “родственники”». О Градском рассказал его друг

Ещё открыл в себе архитектора, так он сам считал. В подмосковном Новоглаголево, где сейчас живёт его сын Даниил, Градский возвел дворец по своему собственному проекту. Огромный домина а-ля «Кремлёвская больница Четвёртого управления», с такими же колоннами. Там даже домики для собак построили из оставшегося мрамора. Со смехом часто пересказывал шутку побывавшего у него на даче Михалкова, мол, Никита Сергеевич иронизировал, что раньше опасался, что к нему на дачу с вилами придут, но теперь убедился, что начнут с Градского.