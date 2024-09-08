Они умнее, чем мы думаем: пять животных, научившихся лечить себя

Некоторые животные оказываются умнее, чем мы думаем. Так, например, они могут использовать лекарственные растения для того, чтобы вылечить себя.
Ученые из Центра исследования дикой природы Киотского университета (Япония) считают, что такое поведение можно объяснить как врожденными физиологическими факторами, такими, как тяга к определенным вкусам, так и социально усвоенными — наблюдение за уменьшением боли после определенного действия.
Исследователи привели пять примеров животных, которые борются с болезнями и предотвращают инфекции.
Гусеницы шерстистого медведя
В рацион этих пушистых черных гусениц, которые превращаются в тигровых мотыльков, входят множество растений, что не характерно для этих насекомых.
Оказалось, что гусеницы были заражены мухами-паразитами, которые откладывают яйца внутри тела жертвы и там развиваются, поедая органы.
Поведение, нехарактерное для этих насекомых, не было случайным. Гусеницы искали ядовитые растения, которые содержат алкалоиды пирролизидина, помогающие в борьбе с паразитами. Для здоровых насекомых эти соединения неопасны.
Исследования показали, что у гусениц пушистого медведя всего четыре вкусовых рецепторов, один из которых специально настроен на алкалоиды пирролизидина, и он специально активируется, чтобы улучшить вкус токсичных химических веществ, когда гусеница больна паразитами.
Приматы
Различные виды обезьян-капуцинов из Южной Америки и некоторые виды мадагаскарских лемуров были замечены охотящимися на скользкую многоножку Orthoporus dorsovittatus, кусающими и раздавливающими червя в руках, а затем покрывающими свой мех слизью из его внутренностей.
Они делали это чаще в сезоны, когда комаров и других кровососущих насекомых было больше. Ученые обнаружили, что многоножки выделяют токсичные химические вещества, называемые бензохинонами, которые активно отпугивают комаров.
Шимпанзе
В исследовании 2022 года в Габоне ученые наблюдали в общей сложности 76 случаев, когда шимпанзе случайно ранили себя. В 19 из них животные обрабатывали свои раны необычным способом — раздавленными насекомыми.
Так, шимпанзе лечат не только самих себя, но и своих сородичей. Например, одна самка поймала насекомое и передала его другому неродственному самцу, который затем приложил его к открытой ране другого неродственного самца.
Птицы
В Мехико студенты поведенческого эколога Национального университета Мексики Константино де Хесуса Масиаса Гарсиа обнаружили, что самым распространенным необычным предметом, который местные птицы использовали для устройства своих гнезд, были окурки.
Никотин, получаемый из табака, иногда используется в качестве средства борьбы от паразитов.
Ученые провели исследование, в результате которого обнаружили, что гнезда из целлюлозы, полученной из выкуренных сигаретных окурков, привлекали значительно меньше клещей, вшей и власоедов, чем их собратья.
Бабочки
Ученые заметили, что бабочки-монархи едят разные виды молочая, которые содержат более высокие уровни карденолидов, токсичных для спор паразитов в их организме. Такое поведение наблюдается в тот момент, когда насекомые были заражены смертельной болезнью, деформирующие их крылья.
В ходе экспериментов ученые установили, что бабочки-монархи откладывали яйца в более токсичный молочай. Так они снижали вероятность того, что потомство будет заражено.
Ранее ученые заметили, что обезьяны впервые обработали рану лекарственным растением.