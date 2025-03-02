Они пришли на кухню: как пандемия изменила мужчин

Группа социологов из Университета Торонто (Канада) провели исследование и выяснили, что женатые мужчины в США выполняют сегодня гораздо больше работы по дому, чем 20 лет назад. Работа опубликована в журнале Socius: Sociological Research for a Dynamic World.
На протяжении многих десятилетий замужние женщины в США выполняли большую часть работу по дому: они готовили пищу, делали уборку, стирали и ухаживали за детьми. Такое положение дел считалось нормальным, так как представительницы прекрасного пола оставались дома, а их мужья устраивались на работу и оплачивали счета. Однако со временем ситуация изменилась, причем отчасти благодаря пандемии.
Исследователи изучили данные Американского исследования использования времени, которое охватывало период с 2003 по 2005 год, а затем с 2022 по 2023 год, и выяснили, что замужние женщины тратили примерно 4,2 часа в неделю на домашнюю работу с 2003 по 2005 года на один час работы, выполненной мужчинами.
Спустя два десятилетия время, потраченное женщинами, составило 2,5 часа в неделю на 1 час работы, выполненной их мужьями, — изменение на 40%.
Также ученые выяснили, что мужчины распределяют свое время, потраченное на дела, неравномерно. Так, почти одинаковое количество часов супруги тратили на покупки.
Однако, как оказалось, женщины все равно проводят больше времени с детьми, чем мужчины.
Ранее эксперт рассказал, почему мужчины стали чаще ходить на маникюр и педикюр.