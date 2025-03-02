Они пришли на кухню: как пандемия изменила мужчин

Исследователи изучили данные Американского исследования использования времени, которое охватывало период с 2003 по 2005 год, а затем с 2022 по 2023 год, и выяснили, что замужние женщины тратили примерно 4,2 часа в неделю на домашнюю работу с 2003 по 2005 года на один час работы, выполненной мужчинами.