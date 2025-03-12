«Они помогают людям»: экс-ведущая «Давай поженимся» заявила, что астрологов нельзя запрещать

«В этой инициативе многое не ясно — например, почему астрология, нутрициология и игропрактики отнесены к эзотерическим наукам, а шаманизм нет? Астрология — не просто историко-культурный феномен, прародительница современных наук астрономии и математики. Астрология — часть тех самых традиций, о необходимости возвращения к которым сейчас так много говорится. И, прежде всего, астрология — помогающая профессия, способствующая снижению накопленной тревожности в обществе. Астрологи изучают цикличность жизни человека, закономерности, логику развития личности. Доказательства работоспособности астрологических методик на уровне статистики существуют. Многие представители научного сообщества изучают и практикуют астрологические методы. Почему мысль о том, что в какой-то сфере есть мошенники, служит поводом для запрещения ее полностью? У нас в банковском секторе всплеск мошеннических ситуаций — и что, это повод запретить рекламу банков и отключить телефонную связь? Правильно создать систему регулирования, запреты — неэффективный путь», — сказала Володина.