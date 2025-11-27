Европа не поняла или не заметила важные скрытые действия, которые проводила американская администрация, отметил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Американская администрация действует по принципу «убей своего конкурента», то есть стремится ослабить или устранить своих политических и экономических соперников. Европа и Германия испытывают трудности — теряют промышленное производство, сталкиваются с дорогими энергоресурсами, разрушением газопровода «Северный поток». При этом они противодействуют самому Трампу в мирном процессе, хотя им выгодно уже подстроиться под новую администрацию — раз они не были самостоятельными игроками.
«Они не могут полностью подписаться под те тезисы, которые продвигает новая администрация [США]. Потому что они говорили, что это ничем не спровоцированное вероломное нападение России на Украину. Виновата только Россия, до 2022 года ничего такого не было. Такой белый и пушистый украинский режим во главе с Зеленским — они всё это продвигали. Трамп такое не говорил», — рассказал Полянский.
По его словам, Европа не может отказаться от своей риторики даже в разгар коррупционного скандала на Украине.
«Потому что это круговая порука. Они участвовали во всех этих схемах. Они участвовали в становлении украинского режима. Коррупция работает в обе стороны. Они что, не знали, что деньги, поставляемые из США и Европы, разворовываются? Конечно, знали. Они просто закрывали на это глаза. Если элиты, которые были тогда с таким заявлением, выйдут, они сами себя изобличат», — отметил Полянский.
При этом эксперт считает, что они могут поменять риторику до окончания срока своего правления и такие процессы уже постепенно происходят.
«Я не удивлюсь, если это произойдет раньше. Политики — люди такие, они чувствуют конъюнктуру. Сейчас они, конечно, понимают, что у киевского режима дела очень плохи и надо что-то делать, и они на нас выходят. В ООН появились выходы на нас в кулуарах где-то. Дипломаты на нас выходят с предложением таким: “Ну давайте что-нибудь подумаем”. Мы говорим: “Мы вам предлагали три года назад подумать”. Какой-то мыслительный процесс даже на уровне этих элит идет. Потом они видят электоральный запрос, который не в их пользу. Нужно это учитывать. Я не удивлюсь, если на каком-то этапе что-то произойдет и раньше», — добавил Полянский в эфире шоу «Центральный канал» на платформе VK.