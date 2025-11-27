Эксперт о принятии плана Трампа ЕС: «Они на нас выходят в кулуарах»

«Я не удивлюсь, если это произойдет раньше. Политики — люди такие, они чувствуют конъюнктуру. Сейчас они, конечно, понимают, что у киевского режима дела очень плохи и надо что-то делать, и они на нас выходят. В ООН появились выходы на нас в кулуарах где-то. Дипломаты на нас выходят с предложением таким: “Ну давайте что-нибудь подумаем”. Мы говорим: “Мы вам предлагали три года назад подумать”. Какой-то мыслительный процесс даже на уровне этих элит идет. Потом они видят электоральный запрос, который не в их пользу. Нужно это учитывать. Я не удивлюсь, если на каком-то этапе что-то произойдет и раньше», — добавил Полянский в эфире шоу «Центральный канал» на платформе VK.