«Она настоящий мозг»: Дуров показал редкое фото с дочерью

На снимке отец и дочь что-то внимательно рассматривают на экране телефона.
«Вот моя старшая дочь рассказывает мне, как запустить Telegram летом 2013 года. Она настоящий мозг, стоящий за всем этим, ребята», — написал Дуров.
Первая жена Дурова — Дарья Бондаренко. Известно, что у них двое детей: Алина (родилась в 2009 году) и Михаил (родился в 2010 году). Кроме того, у Дурова есть трое детей от Ирины Болгар. Сам же он недавно заявлял, что является биологическим отцом более сотни детей, потому что годами сдавал сперму для искусственного оплодотворения.