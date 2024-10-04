«Она настоящий мозг»: Дуров показал редкое фото с дочерью

Первая жена Дурова — Дарья Бондаренко. Известно, что у них двое детей: Алина (родилась в 2009 году) и Михаил (родился в 2010 году). Кроме того, у Дурова есть трое детей от Ирины Болгар. Сам же он недавно заявлял, что является биологическим отцом более сотни детей, потому что годами сдавал сперму для искусственного оплодотворения.