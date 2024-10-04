Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Она настоящий мозг»: Дуров показал редкое фото с дочерью

Основатель Telegram Павел Дуров показал редкое фото со старшей дочерью, сделанное в 2013 году. Запись появилась в его телеграм-канале.

Источник: Соцсети

На снимке отец и дочь что-то внимательно рассматривают на экране телефона.

«Вот моя старшая дочь рассказывает мне, как запустить Telegram летом 2013 года. Она настоящий мозг, стоящий за всем этим, ребята», — написал Дуров.

Первая жена Дурова — Дарья Бондаренко. Известно, что у них двое детей: Алина (родилась в 2009 году) и Михаил (родился в 2010 году). Кроме того, у Дурова есть трое детей от Ирины Болгар. Сам же он недавно заявлял, что является биологическим отцом более сотни детей, потому что годами сдавал сперму для искусственного оплодотворения.