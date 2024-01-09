Он открыл гробницу Тутанхамона. Как жил и умер Говард Картер

26 ноября 1922 года, приблизительно два часа дня. Англичанин Говард Картер со свечой в руке всматривается в темноту гробницы Тутанхамона. Он искал усыпальницу фараона Древнего Египта на протяжении нескольких лет, и в тот момент состоялось ее официальное открытие. Событие привлечет внимание прессы и обрастет мифами и легендами. Например, весь мир узнает о «проклятье Тутанхамона».

Рассказываем, коснулось ли это проклятье самого Картера, как он стал археологом, почему его невзлюбили коллеги и как сложилась жизнь одного из самых известных египтологов после вскрытия гробницы царя Древнего Египта.



Болезненный сын художника

Говард Картер был самым младшим из восьми выживших детей английского художника Сэмуела Джона Картера, писавшего портреты животных — в основном, собак и лошадей, пишет научный журналист Джо Мерчант в статье для Smithsonian Magazine.

Маленький Говард был болезненным ребенком, родители решили, что ему будет лучше не в столичном Лондоне, а в Норфолке, добавили в National Geographic. Неясно, какое образование он там получил. Вероятно, учился в так называемой dame school — распространенный в викторианскую эпоху формат школ, где преподавали местные женщины. Сам Картер говорил, что начал работать уже в 15 лет.

Впрочем, рисовать он учился у отца. Мог бы и повторить его путь — зарабатывать на жизнь искусством, если бы не вспыхнувший интерес к истории Древнего Египта.



Первая работа в Египте

Среди заказчиков картин у его отца была богатая семья Амхерст, увлекавшаяся историей и искусством Древнего Египта. Их дом — яркое свидетельство интересов хозяев. Картер был очарован. В 17 лет в 1891 году он отправился копировать надписи на раскопках в некрополе Бени-Хасан, которые проводил египтолог Перси Ньюберри.

Впоследствии Говард Картер успел поработать под руководством Флиндерса Питри. Как отметил в интервью РБК Life директор Центра египтологических исследований РАН Сергей Иванов, Питри был одним из основателей научной египетской археологии. Он обучил группу местных жителей, как правильно вести земляные работы, когда проводил раскопки в деревне Куфт в Среднем Египте. От его помощников идет и ныне существующая династия прорабов — раисов.

В начале 1900-х Картер сменил несколько должностей в Службе древностей Египта. Например, он был главным инспектором по древностям в Нижнем Египте. Эту ставку он потерял после того, как дал инструкции египетским охранникам защищаться от группы нетрезвых французских туристов, пытавшихся проникнуть на объект (это одна из версий произошедшего конфликта). После того, как его карьера в Службе древностей подошла к концу, Картер осел в Луксоре на юге Египта и зарабатывал на жизнь, продавая туристам свои акварели. Однако от мечты не отказался.



Вскрытие гробницы

Он всегда хотел вести раскопки в Долине Царей, вот только права на работы в этой местности постоянно были у кого-то другого. И Говарду Картеру приходилось следить за тем, как открытия совершают его коллеги.

Западные исследователи копали в Долине Царей с начала XIX века. Самым успешным среди них был американский юрист Теодор Дэвис. В 1914 году, будучи тяжело больным и находившимся близко к смерти, Дэвис решает отойти от раскопок. «Боюсь, что Долина Царей исчерпана», — заявил он. И большинство археологов с ним согласились. Но не Картер. Он был убежден, что именно в Долине Царей находится усыпальница Тутанхамона.

К тому времени Картер уже обзавелся поддержкой в лице английского аристократа — Джорджа Герберта, пятого графа Карнарвона, который спонсировал раскопки. Но в планы вмешалась Первая Мировая война. Раскопки прекратили. Карнарвон превратил свое английское поместье в военный госпиталь (дом можно увидеть в сериале Аббатство Даунтон, он «исполнил» роль особняка семьи Кроули). А Картер работал на разведку переводчиком. К концу войны раскопки возобновили.

Долина Царей тогда походила на карьер, заваленный гигантскими валунами в 30 футов (приблизительно 9 м) высотой — таким памятник оставили предшественники Картера. Для расчистки участка Картер попросил у Службы древностей железную колею, тяжелые тележки по ней передвигали вручную. Его команда состояла из местных рабочих и мальчишек.

«Месяц за месяцем изнурительного труда они буквально сдвигали горы, расчисщая сотни квадратных футов», — пишет Джо Мерчант.

Картер мог бы найти гробницу гораздо раньше. К концу первого сезона раскопок, в начале 1918 года, его команда обнаружила остатки хижин рабочих. Поселение относилось к эпохе XVIII династии, представителем которой являлся Тутанхамон. Почему Картер не стал продолжать работы в их районе — загадка. Может быть, он считал, что столь масштабное открытие надо приберечь до тех времен, когда спадет энтузиазм Карнарвона в вопросах финансирования. А пока стоит выполнить менее «гламурную задачу» — исследовать нераскопанные участки в Долине Царей, добавляет Джо Мерчант.

Летом 1922 года граф собирался разорвать сотрудничество с Картером, и именно тогда археолог и рассказал спонсору о хижинах. В октябре 1922 года при поддержке Карнарвона Картер вернулся к раскопкам в Долине Царей. 4 ноября рабочие сообщили ему о нахождении ступени вероятной гробницы. Вскоре была раскопана крутая лестница и часть двери. Картер пробил штукатурку и вынул камни в верхнем углу двери. Он посветил внутрь фонариком. Но вскрывать гробницу до приезда спонсора не стали. Графа Карнарвона прождали две недели.



Жизнь Картера после вскрытия гробницы

В Великобритании Говард Картер не получил академических и королевских наград за открытие гробницы Тутанхамона. Египтологи его сторонились. Возможно, из-за того, что характер у коллеги был довольно сложным, или из-за того, что у него не было соответствующего образования, а может, и из-за зависти к его находке. После завершения исследования усыпальницы интерес к самому Картеру стал гаснуть.

Картер умер 2 марта 1939 года в своей лондонской квартире. Ему было 64 года. Вероятно, у него была онкология — Лимфома Ходжкина. После открытия гробницы прошло более 16 лет, так что вряд ли археолог стал жертвой «проклятья Тутанхамона». По одной из версий, Картер сам же его и выдумал, чтобы отвадить злоумышленников.

После смерти Картера выяснилось, что в его распоряжении было несколько артефактов из гробницы Тутанхамона. Сам ли он вывез их из Египта — вопрос. Из писем стало ясно, что археолог намеревался вернуть предметы, но не успел. Быть может, из-за бюрократии. Позже выяснилось, что Картер подарил один из артефактов из гробницы Тутанхамона. The Guardian писал: в Египте подозревали Картера в том, что тот мог вскрыть гробницу до приезда Карнарвона и вынести оттуда некоторые сокровища.



О гробнице Тутанхамона

Царствование Тутанхамона было недолгим. Он правил с 1332 по 1323 год до н. э. Как пишут в энциклопедии Britannica, долгое время считалось, что фараон умер из-за инфицированной травмы ноги. Но в 2010 году ученые нашли в его останках признаки малярийных паразитов. Причиной смерти могла стать малярия вместе с дегенеративным заболеванием костей.

Гробница Тутанхамона — сравнительно скромная, есть признаки, что создавалась она поспешно — фараон умер в 19 лет. И все же ее сохранность дает представление о том, какие почести могли быть дарованы более великим правителям Древнего Египта. Например, Рамсесу II, чью усыпальницу опустошили грабители.

Гробница стала источником знаний как минимум о погребальных практиках и быте в Древнем Египте. На документирование артефактов Картер и команда потратили около 10 лет.