Он один знал правду. Кто убил следователя Николая Соколова

В Париже Николай Соколов первым делом составил отчет для уцелевших членов императорской фамилии — прежде всего для императрицы Марии Федоровны. Затем он составил дело об убийстве и подшил документы для передачи в суд. Третьим делом — а это было уже в 1924 году — он опубликовал часть материалов в прессе. И все это время он писал книгу об убийстве Романовых. Закончить ее ему не дали — 23 ноября 1924 года Соколов был найден мертвым. Точная причина его смерти так и не была установлена.