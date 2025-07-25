Он не любил, когда наполовину: каким был Владимир Высоцкий

…Он родился в Татьянин день, 25 января 1938-го. Родители и представить не могли, что им придется пережить сына: Семен Владимирович ушел в 1997 году, а мама, Нина Максимовна, в 2003-м. В 1955 году Высоцкий стал студентом механического факультета Московского инженерно-строительного института (МИСИ), откуда ушел после первого же семестра. Ему хотелось другого — сцены. Его вела к ней особая, актерская кровь — бурлящая, бешеная. Это подтвердила и его учеба в Школе-студии при МХАТе. Как вспоминал Борис Михайлович Поюровский, в ту пору официально лаборант кафедры актерского мастерства, отвечавший за организацию набора студентов, «Володя поступал честно, безо всяких протекций. Он был ничейный…». Поюровский писал, что Павел Владимирович Массальский, руководитель курса, обожал его и, по его мнению, «беда Володи в дальнейшем была во многом связана с обожанием Массальского. Кроме того, на других курсах было очень строго насчет выпить, а на этом — очень просто. Правда, Павел Владимирович в то время уже болел и говорил мне, что после шести часов нельзя пить даже чай, только стакан кефира. Но из-за того, что он выпивал когда-то, был снисходителен к этому. И, конечно, студенты тоже грешили…».