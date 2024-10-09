Омолаживает кожу. Ученые рассказали, какой напиток имеет антивозрастной эффект

Для эксперимента были приглашены 22 женщины двух возрастных групп: 25−39 лет и 40−65. Все участницы попробовали и плацебо, и клюквенный морс, разумеется, не зная, в какой бутылке что налито. Каждый напиток нужно было пить в течение шести недель с перерывом между курсами в 21 день.