Омега-3 может уменьшить тяжесть акне

В эксперименте участвовали 60 человек с легкой и средней формой акне. Они соблюдали средиземноморскую диету и принимали добавки с омега-3 жирными кислотами. Оказалось, что это заметно уменьшает воспалительные и невоспалительные кожные высыпания, а также повышает качество жизни.