Потребление жирных кислот омега-3 может уменьшить тяжесть акне. К такому выводу пришли ученые из Университета Людвига-Максимилиана в Германии. Их исследование опубликовано в журнале Journal of Cosmetic Dermatology.
В эксперименте участвовали 60 человек с легкой и средней формой акне. Они соблюдали средиземноморскую диету и принимали добавки с омега-3 жирными кислотами. Оказалось, что это заметно уменьшает воспалительные и невоспалительные кожные высыпания, а также повышает качество жизни.
Интересно, что 98,3% добровольцев испытывали дефицит омега-3 жирных кислот в начале эксперимента. У тех, кто достиг целевых уровней показателя в ходе исследования, тяжесть акне значительно уменьшилась.
Ведущий автор исследования доктор Анне Гертлер подчеркнула, что к изменениям образа жизни, включая диетическим, нужно относиться не как к альтернативе рецептурным препаратам, а как к ценному дополнению лечения.
На основе этой работы ученые проведут новые испытания. Они позволят улучшить диетические рекомендации для пациентов с акне.
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Айгуль Сабитова