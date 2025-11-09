Омбудсмен Рады рассказал о состоянии обвиняемого в подрыве «Северных потоков»

4 ноября адвокат Никола Канестрини сообщил, что Сергей Кузнецов объявил голодовку в тюрьме. По словам защитника, украинец отказывается от еды с 31 октября и требует соблюдения своих прав, включая право на достаточное питание и равное обращение с другими заключенными в вопросе свиданий с семьей и доступа к информации. В частности, защитник упомянул, что с момента ареста 22 августа украинцу ни разу не давали питание, «соответствующее состоянию его здоровья». Это привело к ухудшению самочувствия заключенного, сообщил юрист.