Омбудсмен назвала налог на бездетность «битьем хлыстом». Подробности

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что введение налога на бездетность не станет выходом из демографической ситуации в России. Она сравнила идею налога с «битьем хлыстом». Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление омбудсмена в телеграм-канале.
«Почему вместо радикальных высказываний нельзя ввести дополнительные меры поддержки? Важно, чтобы законодатели поняли: введение налога на бездетность — не выход. Нужно менять философию в обществе, а не бить хлыстом по тем семьям, которые и так сталкивается с трудностями», — отметила Ольга Ярославская.
Она подчеркнула, что считает многочисленные призывы к введению налога на бездетность «настоящим экстремизмом против детства».
Возможность введения в России налога на бездетность широко обсуждается в медиапространстве. Одним из первых о необходимости введения такого сбора заявил депутат Госдумы и член комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Евгений Федоров. Затем с такой же инициативой выступил депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Гурулев. Он привел в пример советский опыт. В ответ на это глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в ответ заявила, что такая инициатива «политически не просто несвоевременна, но даже безнравственна»:
«Генерал Гурулев, ссылаясь на советский опыт, забыл, что в постановлении о запрете абортов, которое подписал И. В. Сталин в 1936 году, дальше через запятую были: оплачиваемый декретный отпуск для женщин, обязательные бесплатные ясли, бесплатный детсад. Что и говорить о том, что обучение и питание в школах были бесплатными, отдых детей также был бесплатным. И дальше в этом нормативном документе было выделение жилья», — прокомментировала ситуацию Нина Останина.
Налог на бездетность был введен в ноябре 1941 года, он носил название «налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан». Мера планировалась как временная, однако последовавший всплеск рождаемости в 1947—1956 годах привел к тому, что налог передумали отменять. В итоге за свое нежелание вступать в брак или рожать граждане СССР были вынуждены платить до 1990 года.
Плательщиками налога были мужчины вне зависимости от семейного положения в возрасте от 20 до 50 лет, а также женщины, состоявшие в браке, в возрасте от 20 до 45 лет. Налог имел дифференцированную ставку в зависимости от заработка плательщика. Те, кто получал более 91 ₽ в месяц, платили по ставке 6%. Для тех, у кого зарплата составляла меньше этой суммы, налоговая ставка понижалась до 4−5%. Работники, получавшие меньше 70 ₽, освобождались от уплаты. Налог исчислялся и удерживался с граждан по месту основной работы.
В конце сентября стало известно, что Госдума рассмотрит пакет законопроектов о запрете «пропаганды идеологии чайлдфри» в октябре 2024 года. Так, в законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» будет прописано, что наличие «пропаганды» отказа от деторождения станет основанием для включения сайта в Единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора.
В законе «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» к вредным для несовершеннолетних сведений предлагается отнести «информацию, пропагандирующую отказ от деторождения». Фильмы, в которых хвалят чайлдфри или показывают бездетных людей положительными героями, не получат прокатное удостоверение в России. Соответствующие поправки предложены в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ».
О том, что чайлдфри следует запретить в России говорила и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, взгляды этой идеологии связаны с вырождением феминизма, который «радикализировался» на Западе. 23 сентября правительство поддержало концепцию закона о запрете пропаганды чайлдфри.
Позднее председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснил, что отказ женщины от ребенка не является проявлением идеологии чайлдфри: «Речь идет о пропаганде идеологии отказа от деторождения, под закон не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка», — сказал он.
Позднее Володин назвал политиков, выступающих против запрета идеологии чайлдфри «рожденными в пробирке». Он отметил, что необходимо проверять, кто вообще голосовал за таких депутатов.