Омбудсмен назвала налог на бездетность «битьем хлыстом». Подробности

Плательщиками налога были мужчины вне зависимости от семейного положения в возрасте от 20 до 50 лет, а также женщины, состоявшие в браке, в возрасте от 20 до 45 лет. Налог имел дифференцированную ставку в зависимости от заработка плательщика. Те, кто получал более 91 ₽ в месяц, платили по ставке 6%. Для тех, у кого зарплата составляла меньше этой суммы, налоговая ставка понижалась до 4−5%. Работники, получавшие меньше 70 ₽, освобождались от уплаты. Налог исчислялся и удерживался с граждан по месту основной работы.