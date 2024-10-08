Омары, устрицы и куропатки. В «Пушкинском» открывают «вкусную» выставку

«Проект готовился довольно долго, и для нас он важен прежде всего потому, что музеи России обладают значительными коллекциями западно-европейской живописи, которые, к сожалению, не очень хорошо известны за пределами этих музеев, — рассказала директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Елизавета Лихачева. — А их надо не только показывать, но и всячески пропагандировать. Фламандский натюрморт — явление в истории мирового искусства не просто значительное, а одно из важнейших, на мой взгляд. Оно оказало огромное влияние (с 40-х годов ХVII века) на всю европейскую школу живописи, включая русскую. Наряду с голландским и испанским фламандский натюрморт — один из видов этого жанра, в том числе, во всех возможных вариантах: охотничий, цветы, тромплёй — голландцы тут больше отметились, но и у фламандцев он крайне любопытный».