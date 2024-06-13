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Оман ведет активные работы по увеличению турпотока из России

В прошлом году государство посетили около 20 тысяч россиян. Сейчас планируется расширить в этой стране число русскоговорящего персонала.

Набережная Мутра Корниш в городе Маскат, Оман.
Источник: iStock.com / Lukas Bischoff

Оман намерен привлечь в этом году в четыре раза больше туристов из России, чем в 2023, об этом сообщают «РИА Новости» (1).

Направление становится все более востребованным: страна надеется, что в этом году прирост туристов будет значительно выше, так как есть целый незадействованной рынок, который должен увеличить показатели.

Новость

Теперь государство предлагает российским туристам специальные пакеты, которые включают проживание, экскурсии, различные развлечения, а также скидки на отели до 20%. Главным стимулом к увеличению потока россиян послужат прямые рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга, и работа над этим вопросом уже началась. Также планируется появление русскоязычного персонала.

Несмотря на то, что Оман часто ассоциируется с дорогостоящим курортом, в стране есть и доступные предложения от двух и трехзвездочных отелей с современной инфраструктурой. Например, стоимость проживания в одном из них обойдется примерно в 50$.

Список источников

1. «РИА Новости». URL:

Автор: Елизавета Чеботарева