Оман ведет активные работы по увеличению турпотока из России

Оман намерен привлечь в этом году в четыре раза больше туристов из России, чем в 2023, об этом сообщают «РИА Новости» (1).
Направление становится все более востребованным: страна надеется, что в этом году прирост туристов будет значительно выше, так как есть целый незадействованной рынок, который должен увеличить показатели.
Теперь государство предлагает российским туристам специальные пакеты, которые включают проживание, экскурсии, различные развлечения, а также скидки на отели до 20%. Главным стимулом к увеличению потока россиян послужат прямые рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга, и работа над этим вопросом уже началась. Также планируется появление русскоязычного персонала.
Несмотря на то, что Оман часто ассоциируется с дорогостоящим курортом, в стране есть и доступные предложения от двух и трехзвездочных отелей с современной инфраструктурой. Например, стоимость проживания в одном из них обойдется примерно в 50$.
Список источников
1. «РИА Новости». URL:
Автор: Елизавета Чеботарева