Оман планирует построить высокотехнологичный город-курорт

Министерство жилищного строительства и городского планирования Омана планирует объединить три горных деревни в многофункциональный современный район под названием Omani Mountain Destination. Он расположится в горном массиве Джебель-эль-Ахдар на высоте 2400 метров над уровнем моря, сообщает Dezeen.
В рамках проекта будет построено 2527 жилых домов и 2000 гостиничных номеров, а также оздоровительный комплекс, амфитеатр, центр экстремальных видов спорта, музей, разбиты парки и сады, созданы места общественного пользования. Новый район рассчитан на восемь тысяч жителей и пять тысяч рабочих мест.
Планируется, что город будет получать всю электроэнергию от солнечных батарей, автомобильный транспорт будет отсутствовать, а управлять всем власти будут при помощи искусственного интеллекта. Совокупный объем инвестиций в проект составит 2,4 миллиарда рублей.
Это — не единственный реализуемый проект создания города-курорта. Недавно Египет и Объединенные Арабские Эмираты подписали инвестиционное соглашение на сумму $35 млрд о строительстве курорта Рас-эль-Хикма на берегу Средиземного моря.
Олеся Маевская