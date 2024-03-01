Оман планирует построить высокотехнологичный город-курорт

В рамках проекта будет построено 2527 жилых домов и 2000 гостиничных номеров, а также оздоровительный комплекс, амфитеатр, центр экстремальных видов спорта, музей, разбиты парки и сады, созданы места общественного пользования. Новый район рассчитан на восемь тысяч жителей и пять тысяч рабочих мест.