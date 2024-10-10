Оливковое масло улучшает память при синдроме Дауна

Ученые из центра исследований болезни Альцгеймера при Университете Темпла в США провели эксперимент на мышах с синдромом Дауна. Результаты работы опубликованы в Sage Journals. Исследователи использовали резервуар с непрозрачной водой. В ней была спрятана платформа из оргстекла. Мышей учили плавать и находить скрытую платформу из четырех различных исходных точек. Пять месяцев им давали оливковое масло, после чего эксперты проверили их память и способности к обучению. Также ученые проанализировали синаптические функции и уровень воспаления в тканях мозга животных.