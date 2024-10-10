Оливковое масло улучшает память при синдроме Дауна

Ученые из центра исследований болезни Альцгеймера при Университете Темпла в США провели эксперимент на мышах с синдромом Дауна. Результаты работы опубликованы в Sage Journals. Исследователи использовали резервуар с непрозрачной водой. В ней была спрятана платформа из оргстекла. Мышей учили плавать и находить скрытую платформу из четырех различных исходных точек. Пять месяцев им давали оливковое масло, после чего эксперты проверили их память и способности к обучению. Также ученые проанализировали синаптические функции и уровень воспаления в тканях мозга животных.
Оказалось, что у мышей, которые получали оливковое масло, заметно улучшились пространственная память и обучаемость. Также у них улучшилась работа синапсов (мест контакта между двумя нейронами или между нейроном и получающей сигнал клеткой) и снизился уровень воспалительных маркеров.
«Наши выводы подкрепляют гипотезу о том, что оливковое масло может стать перспективным средством для улучшения когнитивных функций у людей с синдромом Дауна», — говорит руководитель исследовательской группы доктор Доменика Пратикко.
По словам ученых, новые данные показывают, что привычки питании играют важную роль в регуляции здоровья мозга, познавательных способностей и риска развития болезни Альцгеймера или связанных с ней деменций у населения в целом.
Продукт, получаемый при производстве оливкового масла, объявили новым суперфудом. Ученые выяснили, что этот горький на вкус и ранее выбрасываемый побочный продукт — OMW — обладает полезными свойствами.