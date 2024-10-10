Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оливковое масло улучшает память при синдроме Дауна

У многих людей с синдромом Дауна с возрастом появляются когнитивные трудности, и уже к 40 годам примерно у половины из них наблюдаются симптомы, характерные для болезни Альцгеймера. Помочь таким пациентам может оливковое масло первого холодного отжима. Оно способно замедлить у них снижение когнитивных функций.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Ученые из центра исследований болезни Альцгеймера при Университете Темпла в США провели эксперимент на мышах с синдромом Дауна. Результаты работы опубликованы в Sage Journals. Исследователи использовали резервуар с непрозрачной водой. В ней была спрятана платформа из оргстекла. Мышей учили плавать и находить скрытую платформу из четырех различных исходных точек. Пять месяцев им давали оливковое масло, после чего эксперты проверили их память и способности к обучению. Также ученые проанализировали синаптические функции и уровень воспаления в тканях мозга животных.

Оказалось, что у мышей, которые получали оливковое масло, заметно улучшились пространственная память и обучаемость. Также у них улучшилась работа синапсов (мест контакта между двумя нейронами или между нейроном и получающей сигнал клеткой) и снизился уровень воспалительных маркеров.

«Наши выводы подкрепляют гипотезу о том, что оливковое масло может стать перспективным средством для улучшения когнитивных функций у людей с синдромом Дауна», — говорит руководитель исследовательской группы доктор Доменика Пратикко.

По словам ученых, новые данные показывают, что привычки питании играют важную роль в регуляции здоровья мозга, познавательных способностей и риска развития болезни Альцгеймера или связанных с ней деменций у населения в целом.

Продукт, получаемый при производстве оливкового масла, объявили новым суперфудом. Ученые выяснили, что этот горький на вкус и ранее выбрасываемый побочный продукт — OMW — обладает полезными свойствами.