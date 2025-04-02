Оливер Стоун призвал начать новое расследование убийства Кеннеди

«Я прошу вас добросовестно, вне всяких политических соображений, провести повторное расследование этого убийства президента Кеннеди с места преступления до зала суда… Самое главное — ЦРУ, чьи грязные следы повсюду в этом деле», — сказал Стоун во время слушаний в комитете по надзору палаты представителей.
Джон Ф. Кеннеди был застрелен в Далласе (штат Техас) 22 ноября 1963 года, он проработал на посту президента менее трех лет. Расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Освальд был застрелен через два дня после задержания. Выяснилось, что в 1959—1960 годах Освальд жил в СССР и даже работал токарем на заводе в Минске, женился на русской девушке, которая затем уехала с ним в США. Возникали многочисленные теории о том, кому могло быть выгодно убийство Кеннеди.
В марте США опубликовали рассекреченные документы об убийстве Кеннеди, его брата-политика Роберта и активиста за права темнокожих Мартина Лютера Кинга. Власти США по закону должны были в полном объеме рассекретить данные об убийстве Кеннеди к 2017 году. Но Президент США Дональд Трамп, как и его предшественник Джо Байден, предоставили американской разведке дополнительное время на оценку того, может ли обнародование информации нанести ущерб интересам и международным отношениям США.