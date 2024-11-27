Оливье стал самым дорогим новогодним салатом. Сколько нужно потратить

Салат оливье за год подорожал на 8,5%. Четыре порции этого салата обойдутся в 553 ₽. Самым бюджетным стал салат «Столичный» — на четыре порции нужно потратить 257 ₽, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
Оливье стал самым дорогим новогодним салатом в этом году. В его состав входят 400 г вареной колбасы, 400 г маринованных огурцов, 380 г зеленого горошка, 200 г майонеза, 4 яйца, 400 г картофеля, 200 г моркови и 100 г репчатого лука. Такой набор обойдется в 553,1 ₽ (в прошлом году он стоил 510 ₽).
На втором месте оказался салат «Мимоза». За год он подорожал на 10,5% — до 277,3 ₽ Для его приготовления понадобится 250 г рыбных консервов, 350 г картофеля, 5 яиц, 250 г моркови, а также по 150 г лука и майонеза. В прошлом году такой набор стоил 250,9 ₽
Третью строчку заняла селедка под шубой, в этом году она обойдется в 261 ₽— это на 13,3% дороже, чем в прошлом году. Для этого салата требуется 350 г селедки, 2 яйца, 400 г картофеля, 300 г свеклы, 200 г моркови, 100 г репчатого лука и 300 г майонеза.
Самым бюджетным салатом оказался «Столичный». За год он подорожал меньше всех — всего на 3,4% и стоит 257 ₽ В его состав входят 450 г курицы, 300 г картофеля, 3 яйца, по 150 г моркови, соленых огурцов и зеленого горошка и еще 100 г майонеза.
Ранее в ассоциации «Руспродсоюз» заявили, что продукты для новогоднего стола в 2024 году подорожали на 1,43%. В октябре года стоимость «новогоднего набора» составила 11,74 тыс. руб. В состав продуктового набора к Новому году вошли красная икра, красная рыба, колбаса полукопченая и варено-копченая, колбаса вареная и сырокопченая, сыр, майонез, яблоки, бананы, апельсины и шампанское.
Больше всего подорожали яблоки: за год цена за килограмм выросла на 18,8%, до 142,2 ₽ На 9,5% подорожала сырокопченая колбаса — до 1280,5 ₽ за 1 кг, а вареная колбаса подорожала на 8,1% — до 538,2 ₽ за килограмм. Цены на полукопченую и варено-копченую колбасу выросли на 7,5%. Помимо этого, на 8,1% подорожал сыр, до 822,4 ₽ за 1 кг, цена майонеза выросла на 3,86%. Значительно выросла стоимость и шампанского. Оно стало дороже на 8,8% и теперь стоит 503,6 ₽ за литр.
В этом году также подорожали живые новогодние елки. Если зимой 2023 года деревья продавались в среднем по цене 1 тыс. руб. за метр, то в 2024-м придется отдать 1,2−1,5 тыс. руб. за метр. Ощутимее всего в 2024 году подорожают премиальные импортные деревья. Цена на них вырастет не менее чем на 20%. Так, если в 2023 году пихта стоила 8 тыс. руб. за метр, то в 2024-м цена на нее начинается от 10 тыс. руб. за метр.