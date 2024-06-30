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Олимпийские игры впервые в истории прокомментирует нейросеть

Олимпийские игры в Париже впервые в истории прокомментирует нейросеть. Об этом сообщает NBC News.

Источник: AP 2023

Программу для освещения основных моментов Игр создаст компания NBC Universal совместно со стриминговым сервисом Peacock. Нейросеть будет комментировать Олимпиаду голосом американского комментатора Эла Майклса.

Сам 79-летний Майклс рассказал, что изначально относился к идее скептически. Но после демонстрации технологии согласился участвовать в проекте.

Рубрика будет называться Your Daily Olympic Recap on Peacock. Планируется, что создатели сгенерируют около семи миллионов различных вариаций фраз комментатора.