Олимпийские игры впервые в истории прокомментирует нейросеть

Программу для освещения основных моментов Игр создаст компания NBC Universal совместно со стриминговым сервисом Peacock. Нейросеть будет комментировать Олимпиаду голосом американского комментатора Эла Майклса.
Сам 79-летний Майклс рассказал, что изначально относился к идее скептически. Но после демонстрации технологии согласился участвовать в проекте.
Рубрика будет называться Your Daily Olympic Recap on Peacock. Планируется, что создатели сгенерируют около семи миллионов различных вариаций фраз комментатора.