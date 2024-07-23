Ольгин день. Что можно и что нельзя делать 24 июля 2024 года

Когда девушка подросла, она случайным образом встретила князя Игоря в лесу. Тот хотел перебраться через реку, когда увидел проплывающую мимо лодку, которой управляла невероятной красоты девица. Ольга помогла князю преодолеть реку, хотя даже не подозревала, кто он. И он так был впечатлен не только внешностью, но и беседой с девицей, что вскоре заслал в двор ее родителей сватов.