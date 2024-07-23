Ольгин день. Что можно и что нельзя делать 24 июля 2024 года

24 июля 2024 гола православные верующие почитают память равноапостольной княгини Ольги, сделавшей многое для принятия христианства на Руси. В народе этот день носил название Ольга Страдница или Сеногнойка. Первое название дали, потому что этот день очень важен для сбора урожая. Второй — потому что часто идут дожди и ливни.
Кем была княгиня Ольга?
В «Повести временных лет» об Ольге сказано: «Была она предвозвестницей христианской земле, как денница перед солнцем, как заря перед рассветом…» Ольга, которую при рождении назвали Хельгой, родилась в псковском селении Выбутовская весь. Ее имя значило «священная».
Когда девушка подросла, она случайным образом встретила князя Игоря в лесу. Тот хотел перебраться через реку, когда увидел проплывающую мимо лодку, которой управляла невероятной красоты девица. Ольга помогла князю преодолеть реку, хотя даже не подозревала, кто он. И он так был впечатлен не только внешностью, но и беседой с девицей, что вскоре заслал в двор ее родителей сватов.
Пара родила сына Святослава. Но семейная жизнь была короткой — князя убили древляне, предводитель которых сам влюбился в Ольгу. Он также заслал к молодой вдове сватов, и тут впервые Ольга проявила себя как мудрый политик, коим она и была всю дальнейшую жизнь.
Она впустила делегацию и тайно закопала врагов в землю, вторую делегацию сожгла, а за это время собрала войско и пошла на древлян. Хитростью, с помощью птиц, которых попросила в качестве выкупа в осажденном городе, сожгла Искоростень. После обложила врагов налогами и данью.
Она была прекрасным правителем при малолетнем сыне. Но в историю вошла даже не этим, а как первый правитель на Руси, который принял христианство. Она крестилась в Константинополе, построила на Руси первые христианские храмы, и всем этим подготовила почву для ее внука Владимира, крестившего Русь в 988 году.
Похоронили Ольгу по христианским обычаям. Внук перевез ее мощи в первый каменный храм Руси — Десятинную церковь Успения Пресвятой Богородицы. Почитать Ольгу как святую стали уже в 970-х годах, а в 1547 году Ольгу причислили к лику святых.
Кстати, она — одна из немногих святых, которые носят звание равноапостольная, или иными словами чтимая наравне с апостолами. Это значит, что еще при жизни они совершили некий невероятный духовный подвиг. Таких женщин в христианской истории только пять. Помимо Ольги, это Мария Магдалина, первомученица Фекла, мученица Апфия, царица Елена Равноапостольная и просветительница Грузии Нина.
Что можно делать 24 июля 2024 года?
- Помолиться святой Ольге о близких.
- Максимально эффективно трудиться.
- Если вы на даче, посвятить день работам на огороде.
- Стараться оказать помощь всем, кто в ней нуждается.
Что нельзя делать 24 июля?
- Нельзя ссориться и ругаться.
- Нельзя отлынивать от любых дел.
- Нельзя брать в долг — и деньги, и любые вещи.
- Нельзя хвастаться.