Ольга Науменко отметит 75-летие

В кинематографе Науменко дебютировала в конце 1960-х годов. Первой большой ролью актрисы, принесшей ей известность, была роль Вари Морозовой в телесериале «Тени исчезают в полдень». Визитной карточкой актрисы стала роль Гали — московской невесты героя Андрея Мягкова в кинофильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». В настоящее время она много и успешно снимается в кино и на телевидении, среди работ актрисы — роли в сериалах «СуперИвановы», «Теория больших денег», «Раневская», «Баба Яга спасет мир».