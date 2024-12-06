Ольга Науменко отметит 75-летие

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Народная артистка России, актриса Московского драматического театра имени Гоголя Ольга Науменко, которой 6 декабря исполнится 75 лет, отметит юбилей на сцене — сыграет роль Марфы Кабановой в спектакле «Гроза. Искушение» по пьесе Александра Островского. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.
«6 декабря, в свой юбилейный день рождения, Ольга Николаевна Науменко выйдет на сцену Театра имени Гоголя, в котором служит более полувека, в роли Марфы Игнатьевны Кабановой, суровой и непреклонной главы семейства, в спектакле “Гроза. Искушение” по пьесе Александра Островского в постановке художественного руководителя театра Антона Яковлева», — сказала собеседница агентства.
Худрук театра Антон Яковлев отметил талант и профессионализм актрисы. «Ольга Николаевна — настоящий профессионал, золотой запас нашего театра. Она чуткая, понимающая актриса, всегда идет навстречу предложениям режиссера, с ней очень комфортно работать. Всегда молодая, красивая, энергичная, талантливая. Сейчас Ольга Николаевна репетирует одну из ролей в моей будущей премьере “Преступление и наказание” по роману Федора Достоевского. От всей души желаю ей крепкого здоровья, вдохновения, успеха»- сказал ТАСС худрук.
Об актрисе
Науменко родилась 6 декабря 1949 года в Москве. В 1972 году окончила Театральное училище имени Щукина и была принята в труппу Московского драматического театра имени Гоголя, где служит по сей день. На сцене родного театра Науменко сыграла более 50 ролей.
В кинематографе Науменко дебютировала в конце 1960-х годов. Первой большой ролью актрисы, принесшей ей известность, была роль Вари Морозовой в телесериале «Тени исчезают в полдень». Визитной карточкой актрисы стала роль Гали — московской невесты героя Андрея Мягкова в кинофильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». В настоящее время она много и успешно снимается в кино и на телевидении, среди работ актрисы — роли в сериалах «СуперИвановы», «Теория больших денег», «Раневская», «Баба Яга спасет мир».